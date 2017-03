Maíllo pide para Santa Lucía "lo que se concedió a Pastores y Cardeñas"

Del mismo modo que fue IU el partido que 1 de febrero de 2006 llevó al Parlamento andaluz una PNL para promover el Casa por Casa en Santa Lucía -propuesta que recibió el respaldo unánime de todos los grupos- ahora la formación llevará a la Cámara andaluza el bloqueo de este programa "ante los incumplimientos" de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

Así lo aseguró ayer el coordinador general y de IU en Andalucía y portavoz en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, durante una visita a esta promoción de viviendas ubicadas en Marismas del Odiel, en la que estuvo acompañado por el coordinador provincial del partido en Huelva, Pedro Jiménez, y por otros vecinos afectados. Maíllo visitó también la casa de Carlos Albendiz, el anciano realojado en su casa de Santa Lucía junto a su mujer tras el incendio de su inmueble en la barriada de La Navidad.

Allí, el coordinador andaluz de IU recordó que el Casa por Casa se basa en la permuta de sus casas por otras nuevas, por lo que pidió a la Junta "que no cambie ahora las reglas del juego" en mitad del procedimiento a los vecinos de Santa Lucía, puesto que "los vecinos de Cardeñas y la barriada de La Navidad se acogieron al programa aunque, paradójicamente, el origen del mismo fue Santa Lucía.

Los vecinos de Santa Lucía rechazan la compraventa de las viviendas y se niegan a pedir una subvención a la Junta y al Ayuntamiento, tal y como les ha pedido la Administración andaluza, para ser propietarios de las casas, ya que tendrían que tributar a Hacienda el próximo año por el incremento patrimonial que esto conlleva. Ante esta situación, Maíllo aseguró que su grupo va a pedir explicaciones en el Parlamento al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para que dé una solución "clara" a estos vecinos, con los que se acordó la simple "permuta" de sus casas por otras nuevas.

A su juicio, "no es entendible que haya gente que, ante un programa que generó expectativas en 2006, estén en 2017 sin vivienda, y lo que es mucho peor, alojados en unas viviendas absolutamente deterioradas, un espacio que no es digno para vivir". Tras acusar al consejero de Fomento de "instalarse en la burocracia" para no cumplir el compromiso y el objetivo del Casa por Casa, Maíllo insistió en que no haya "discriminación" entre unos vecinos y otros, de modo que todos tengan "las mismas condiciones, requisitos y derechos, de forma que todos puedan realojarse en sus viviendas".

En este sentido, Pedro Jiménez recordó que el Casa por Casa se cumplió en Cardeñas y en la Calle Pastores, ya que los vecinos recibieron sus casas "sin tener que abonar contraprestación económica alguna", sólo a cambio de abandonar sus antiguas viviendas para que éstas fueran derruidas, acabando con esta situación de infravivienda. Ahora, la Junta "pretende dar marcha atrás y cobrarles la diferencia a las 100 familias de la barriada de Santa Lucía, que fueron los que se movilizaron para lograr que las casas se entregarán únicamente a cambio de las antiguas viviendas".

Por otra parte, el coordinador provincial de la formación de izquierdas también insistió en que cuando su partido dejó el Gobierno andaluz en 2015 (entonces llevaba la Consejería de Fomento y Vivienda) dejó las 100 viviendas correspondientes a Santa Lucía "sorteadas y adjudicadas" a sus legítimos propietarios.