Loles López destaca el aumento en Huelva de 1.584 autónomos en seis años

El comercio onubense esperaba ayer la visita de Loles López para trasladarle sus preocupaciones sobre la incidencia de las grandes superficies en el sector y la dirigente popular aprovechó para expresarles su apoyo y ponerles como ejemplo de la creación de empleo en España, alentados por "las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno".

La secretaria general del PP andaluz aportó un dato para apoyar su afirmación: "La bonificación del cien por cien de la cuota en caso de bajas por maternidad o paternidad, o el bono del 50% en seis meses prorrogado después a doce, han hecho que desde 2011 haya 1.584 autónomos más en la provincia de Huelva".

Se refirió la exalcaldesa valverdeña a "los primeros sufridores de esta crisis tan dura", al mismo tiempo, "un pilar fundamental" para salir de ella. Y lo hizo como ejemplo de que "tenemos que unirnos todas las administraciones". "Esto no es cuestión de color político, sino de que todos, desde nuestra responsabilidad, tenemos que empujar en la misma dirección".

Y pese a ese tono conciliador, la dirigente popular puso en la diana a la Junta de Andalucía y a su presidenta, Susana Díaz, "que no funciona, como su Gobierno". "Hace dos años que no hace absolutamente nada; ella por estar centrada en las primarias, y su Gobierno, porque estaba preguntándose qué iba a pasar y quién la iba a sustituir".

En esas, aseguró Loles López, la Junta "ha perdido 900 millones de euros que le transfería el Gobierno de España desde 2012 a 2017 para las políticas activas de empleo". "Y los ha tenido que devolver por no haberlos gastado, pese a tener la comunidad autónoma con mayor tasa de paro. Eso no tiene explicación ni razón de ser; eso ya no es sólo dejación de funciones, es una irresponsabilidad tremenda y ahí hay que tomar medidas políticas".

A un lado la disputa política, la senadora popular recogió las demandas de los comerciantes onubenses, que pasan, según afirmó ayer su portavoz, Cristóbal Guerrero, por la defensa del comercio de proximidad en su concepción de centro comercial abierto. "Debe tener las mismas connotaciones, o parejas, de un centro comercial cerrado. El asociacionismo a pequeña escala no puede competir con las grandes superficies", aseguró Guerrero, por lo que buscan, en el caso de López, como interlocutora ante el Senado y el Parlamento andaluz, un marco de protección del sector, que tampoco se centra "en conseguir subvenciones". "Lo que el empresario quiere es una cosa justa", aseguró.