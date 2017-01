Bueno, llegó el día esperado por muchos y no tanto por otros. Comienzan las preliminares del mejor concurso del mundo mundial de agrupaciones carnavaleras. Es alucinante este año, participan 42 grupos, cada año vamos a menos... Algo se tiene que estar haciendo mal y nosotros no nos damos cuenta.

Cuando llega este día lo mas lógico y normal es saludar a la gente, pero desgraciadamente aquí siempre somos los mismos, no hay renovaciones y los que no están es porque lamentablemente ya no están entre nosotros.

Sé que para ser el primer día me estoy pasando un poco con esta columna, pero es que tenemos que dar de una vez por todas ese golpe en la mesa que muchos estáis deseando dar. Pues démoslo de una vez, llamemos a las cosas por su nombre y no nos engañemos si aquí solo hay grupos para 15 días de teatro, hagamos solo 15 días de teatro. No se puede dar el pregón una semana antes de que comience el concurso y, después, parar otra vez otra semana. Seamos serios, esto es más fácil, de verdad. Sé que muchos me tacharán de anticarnavalero y de que sólo voy al concurso en el teatro, pero eso desgraciadamente es lo que le sucede a la gente del pueblo. Solo se nos conoce por nuestro concurso y precisamente ahora estamos en horas bajas.

En primer lugar os diré que no tengo el cuerpo para nada, que tengo un gripazo que para él lo quisiera el tío que más curra en el mundo y que no coge una baja nunca, mi amigo Juan y Medio. El público es de Beas, cosa que le gusta una jartá a la gente de la Fopac. Eso es lo que buscamos, el lleno en el teatro y que la gente diga que se le trata muy bien, pero después algunos grupos no son correspondidos por ese trato. Aquí se le cambian los días de actuación, haciendo algunos grupos el concurso a la carta mientras otros, los de toda la vida, sufren en sus carnes las injusticias y hacen el favor por el bien de su carnaval.

Cuando seamos capaces de llamar a cada cosa por su nombre, llegaremos más lejos. Tenía que decirlo era una cosa que llevo aguantando mucho tiempo.

Seguramente conforme vayan pasando los días me iré relajando, o no, y todo volverá a la normalidad. Mientras tanto sepan ustedes que este año seré mucho más crítico con los que se lo merecen y más benévolo con aquellos que lo ganen. Disfrutad del concurso que es lo único que de momento nos queda de Carnaval.