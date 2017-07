Llamamiento al SAS para que presente ya el proyecto del Materno-infantil

Todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora que está tratando el proceso de desfusión de los dos hospitales de la capital y sus carteras de servicios han enviado una carta a la presidente de la Junta, Susana Díaz. La razón del escrito surge de la esperanza pero también de la desconfianza de que el anuncio de que habrá una partida para el hospital Materno-infantil en el presupuesto de 2018 sea un brindis al sol. De este modo, todos los sindicatos han firmado una carta en la que piden que les sea presentado un proyecto concreto sobre este centro asistencial del que carece la provincia y que ya fue prometido por el SAS en 2009.

La carta firmada por CCOO, Sindicato Médico (SM), UGT, CSIF y Satse fue presentada en el Registro General de la Junta de Andalucía el pasado 27 de junio no habiéndose recibido aún "ni la más mínima respuesta", indicó el presidente del SM de Huelva, Juan Manuel Salguero.

40Millones de euros. Ese fue el cálculo que se hizo de lo que podría costar el Materno-infantil

El escrito hace referencia al anuncio realizado por la propia Díaz durante el debate del Estado de la Autonomía, en el que la presidenta hizo pública la promesa de incluir en los presupuestos de 2018 la construcción del Materno-infantil de la provincia de Huelva. "Como es natural, desde las centrales sindicales con representación en el ámbito sanitario en esta provincia -apunta el documento- recibimos con cierta esperanza dicha noticia pero, al mismo tiempo, con escepticismo y desconfianza". Para los sindicatos, Huelva "es una tierra de promesas incumplidas por parte de anteriores presidentes autonómicos entre otros cargos políticos y abandonada en inversiones y en dedicación per capita, incluso para cosas tan básicas como la salud".

Es de esta manera que los integrantes de la mesa negociadora y de las juntas de personal de la Sanidad onubense se muestran con el derecho de pedir "hechos y actuaciones sobre el terreno, que nos hagan ver que de verdad, se dan los pasos necesarios y se inician los estudios para determinar las dimensiones del proyecto, la ubicación del mismo, etcétera, cuestiones que entendemos no necesitan esperar a unos nuevos presupuestos y que demostrarían que esta vez, sí va en serio y que no estamos ante un nuevo brindis al sol".

Los sindicatos argumentan que el anuncio de un hospital Materno-infantil no es nuevo, "ya que en 2009, la actual consejera de Hacienda, entonces como consejera de Salud, María Jesús Montero, ya anunció, no que se iba a hacer sino que estaba proyectado". Desde luego, añaden las fuerzas sindicales, esta reivindicación "no es un capricho sino una necesidad, ya que de no llevarse a efecto esta infraestructura sería imposible por las limitaciones de espacio, el futuro desarrollo de la cartera de servicios de la provincia que permita colocar al hospital Juan Ramón Jiménez como centro hospitalario de nivel 1 de los clasificados por el SAS".

La construcción del Materno-infantil es el punto principal de fricción entre el SAS y los sindicatos, ya que desde la Administración se sostuvo que la atención materno-infantil permanecería en el Juan Ramón Jiménez tras el proceso de desfusión que, en teoría, debería proveer nuevamente al Infanta de este tipo de servicios.

Los sindicatos dieron el sí a la propuesta del SAS siempre y cuando se cumpla el proyecto de que Huelva tenga un hospital materno-infantil. De ahí la razón del escrito enviado a la presidenta de la Junta, cuya mención a ese centro asistencial en el reciente debate del Estado de la Autonomía ha servido como argumento para recordar la reivindicación.

En la reciente visita que la nueva consejera de Salud, Marina Álvarez, realizó al Juan Ramón Jiménez, el pasado 19 de junio, señaló que todas las mejoras que se están realizando actualmente en la atención pediátrica en este hospital tienen en el horizonte la construcción del Materno-infantil.

La consejera agregó que había un grupo de trabajo que "va a ser el encargado del diseño funcional de cómo será ese hospital, ya que se trata de un proyecto complejo". Complejo y posiblemente caro, ya que el anterior director-gerente del desaparecido Complejo Hospitalario de Huelva, Rafael García Vargas-Machuca, lo descartó en un plazo corto y medio de tiempo, principalmente por una motivación económica, ya que calculó que un hospital de estas características salía por 40 millones de euros.

La consejera vino el mes pasado para inaugurar la UCI y una Unidad de Cuidados Intermedios, ambas pediátricas, con el propósito de tener que evitar traslados de pequeños pacientes a Sevilla, ya que estas dependencias asistenciales están destinadas a niños mayores de los 28 días de vida.