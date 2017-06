León Ortega o el imaginero que recompuso la Semana Santa

El libro Antonio León Ortega, escultor, "es un primer paso para conocer a un buen escultor", según su autor, Alberto Germán Franco. Una publicación que se incluye dentro de la Cátedra de la Fundación Cepsa de la Universidad de Huelva, que ayer se presentó en el Campus de la Merced. Se trata de una síntesis de su tesis que tituló Antonio León Ortega, una imaginería concebida como escultura. Se elude en el mismo la inclusión de un apéndice documental "para hacerlo más ágil y que pueda llegar a todos los públicos".

Alberto Germán Franco "reivindica al mejor escultor de Huelva del siglo XX". Destaca que a pesar de tener su plaza, calles, instituto o dar nombre a la escuela de arte y oficios de Huelva, "muchos no saben quién es León Ortega, no conocen su obra" y este libro lo que pretende es "ponerlo en el mundo". De esta forma, se considera una aportación clave para el conocimiento de su obra, como ya se hiciera en 1996 con la exposición dedicada a este imaginero por el propio autor del libro, "luego fue la tesis y ahora el libro". La producción artística de León Ortega puede estar rondando las 500 imágenes, aunque muchas no se encuentran documentadas, en la tesis incluye unas 300 y en el libro se detalla un centenar; "esto da idea de la dimensión de la producción de León Ortega", apunta Franco.

Es el mejor escultor del siglo XX, que le da una impronta personal a la Semana Mayor

El libro se divide en seis bloques, una primera parte que "se considera intuitiva, cuando era cabrero en Ayamonte y realiza unas pequeñas esculturas de las cabrillas, donde se ve la capacidad de ver e interpretar". Una segunda etapa de formación en Madrid con los mejores escultores del momento, con los que se ilustra y aprende. Una tercera parte que refleja cómo confiere a Huelva un estilo propio en la imaginería, "antes de la guerra todo era el barroco que imperaba en Sevilla a nivel estético. León Ortega llega con valentía, con un estilo distinto, más renacentista", dice el autor del libro. Aunque imprime un estilo propio a la Semana Santa de Huelva, después volverá esta de la mano de otros escultores a su carácter más barroco. Alberto Germán destaca de León Ortega que "estamos ante una obra singular y única que solo tiene Huelva" y considera que "es el escultor más importante que tiene en el siglo XX, con la valentía de ofrecer un estilo propio".

El libro incluye también un recorrido por la obra de León Ortega a través de otras personas vinculadas con él, como es el caso del propio hijo del escultor, Antonio León Ferrero, Antonio Bonet Salamanca, Juan Manuel Miñarro y Guillermo Martínez Salazar. No olvida tampoco la vinculación con su pueblo natal, Ayamonte y Huelva, donde desarrolló su trayectoria escultórica.

Hay un análisis de la evolución estilística y conceptual que arranca con su presencia en el taller de Gómez del Castillo. "Tiene una línea barroca hasta 1949, a partir del Cristo de la Sangre y ya en el taller de San Cristóbal". Reafirma su personalidad con obras tan importantes como el Descendimiento o la Virgen de las Angustias, hasta 1962, cuando tiene otras necesidades creativas que coinciden con el Concilio Vaticano II, la obra es más espiritual. "Es una etapa de recapitulación y muy analítica, llega a la esencia, destaca su simbología, su espiritualidad, no tiene nada que demostrar", señala.

Teresa Millán, responsable de comunicación de Cepsa, destacó la importancia de este libro como aportación al conocimiento de la obra de un gran escultor, dentro de la Cátedra Cepsa, creada hace 14 años.

Agustín Galán, director de la cátedra, destacó el compromiso con el entorno; "publicar la primera obra biográfica de conjunto sobre Antonio León Ortega es una aportación de primer nivel que entronca directamente con lo que es la responsabilidad social".

Por su parte el decano de la Facultad de Empresariales, Tomás Escobar, agradeció que el libro tuviera su primera presentación en Huelva, ante los distintos ofrecimientos realizados al autor. En la presentación se pudo constatar el afecto que la obra de León Ortega tiene para los cofrades, con la presencia de numerosos hermanos mayores y el presidente del Consejo, Antonio González.