Lágrimas de emoción en los ojos de los recreativistas

Con lágrimas en los ojos, un nudo en la garganta y casi sin poder hablar, Manolo Zambrano vivió una tarde de alivio y tensión. Tras superar escollos durísimos durante más de un año en la presidencia, el mandatario albiazul ve a su Recre a las puertas del túnel para recuperar la vida.

"Nunca se podrá entender Huelva sin el Recreativo ni al Recreativo sin Huelva", fue todo lo que pudo decir antes de marcharse para fundirse en un abrazo con sus compañeros de consejo, con el alcalde, Gabriel Cruz, y otros integrantes del equipo de gobierno.

Sin poder ocultar la emoción, el presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera, vivió "el ascenso del Recreativo de Huelva más importante en los 128 años. Con todo el recreativismo, toda Huelva capital y provincia deseando que llegara el momento de esa votación. Y esto permite tener una viabilidad a corto y medio plazo para que el Decano del fútbol español vuelva de nuevo a donde deba de estar que como mínimo es la Segunda".

A partir de ahora, al club le toca " trabajar desde la humildad, trabajar porque aquí queda mucho que hacer todavía pero sí es cierto de que hoy se ha puesto un punto de inflexión importante para que de una vez por todas el embargo del Decano en cuanto a Hacienda que era lo que nos asfixiaba desaparezca y de nuevo vuelva a ver una liquidez y se haga una gestión conforme a como debe de ser". Pidió a todos que "de esta lección de los errores del pasado se aprenda para que jamás de los jamases el Decano vuelva a pasar por esta tesitura".

Más sereno se mostró el portavoz del consejo de administración albiazul, Jesús Pulido. El directivo definió la jornada como "un día histórico para el club. Es un paso definitivo para conseguir la estabilidad del club y sobre todo conseguir levantar ese embargo que pesa sobre la entidad y que no permite una gestión normal del club".

Hasta ahora la gestión al frente del club fue "complicadísima que no quiere decir que a partir de ahora no lo vaya a seguir siendo porque vamos a tener muchas dificultades igualmente porque hay que cumplir también con todo lo establecido pero no es menos cierto que ahora se va a poder hacer de una manera normal teniendo ingresos y teniendo la gestión habitual de cualquier empresa".

Por ello, ayer vivió "un día histórico y nos tenemos que felicitar todos los recreativistas y toda Huelva porque es poner unos cimientos para que una seña de identidad de esta ciudad y de esta provincia siga manteniéndose en pie".