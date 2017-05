La fórmula de la Junta para no tributar satisface a los vecinos de Santa Lucía

Fuentes de la Junta precisaron que si los beneficiarios deciden acogerse a la subvención excepcional, se les llamará uno a uno para que soliciten a esta Administración la ayuda económica. A partir de aquí, podrán firmar el contrato de compra-venta y entregarán sus viejas casas como aval para recibir las nuevas. Se cumplirá así el programa Casa por Casa que, según aseguran, es similar al que se acogieron los vecinos de Cardeñas y Pastores, también en Marismas del Odiel, ya que los benificiarios tuvieron que pedir una subvención. Sin embargo, en esos casos, el incremento patrimonial era menor, de modo que las 45 familias de Pastores y las 106 de Cardeñas que accedieron a sus actuales viviendas construidas también como parte del Casa por Casa, no tuvieron que hacer frente a cargas fiscales porque la diferencia entre las viejas y las nuevas casas era menor que en el caso de Santa Lucía.

No obstante, se mantiene el compromiso de seguir analizando con todos los vecinos de forma individual cuál es la mejor fórmula hasta que se culmine el proceso y puedan acceder a la promoción de cien viviendas. Así, sobre la mesa también hay otras opciones como el alquiler o el alquiler con opción a compra.

Desde la Junta señalaron que en el encuentro se explicó a la comisión vecinal que las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda otorgan garantías de que la fórmula propuesta desde la Administración autonómica cumple con el requisito de ajustarse al marco legal y permite que los vecinos no tengan que tributar por la subvención que es necesario solicitar, de modo que serán propietarios de sus nuevas viviendas con todos los requisitos legales necesarios.

El método pasa por recibir la subvención de 50.000 euros con pago fraccionado en varias anualidades, de modo que los nuevos propietarios no tendrían la obligación de hacer frente a la carga impositiva derivada de la recepción de esta ayuda, mediante la que harán frente a la diferencia del precio de sus viejas casas (tasadas en unos 20.000 euros) y las nuevas (valoradas en 70.000).

Luz al final del larguísimo túnel. La solución para las cien familias beneficiarias de las casas de Santa Lucía, en Marismas del Odiel, parece estar más cerca tras años de espera y frustraciones. Los vecinos de Santa Lucía salieron ayer "contentos" del encuentro que mantuvieron con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, y con el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, quienes les explicaron que con la fórmula de subvención excepcional a la que ha dado el visto bueno el Ministerio de Hacienda, no tendrán que afrontar las obligaciones tributarias derivadas de la subvención que recibirán de la Administración autonómica para hacerse con la propiedad de sus nuevos hogares.

Casa por Casa, la larga lucha por la permuta de cien familias

En septiembre de 2013 la Junta concluyó 89 de las cien viviendas de Santa Lucía, pero el Ayuntamiento de la capital no llevó a cabo la urbanización a la que se comprometió por convenio en 2008, por lo que se paralizó la construcción de las once casas restantes. Tampoco hizo frente el Consistorio a las indemnizaciones por el vuelo de las viviendas hasta que el 25 de mayo 2016, tras el cambio de gobierno local, el Pleno aprobó con el voto a favor de todos los grupos municipales una modificación presupuestaria de 3,2 millones de euros para cumplir el compromiso con los vecinos de Santa Lucía. La dotación económica fue destinada a pagar las indemnizaciones por el vuelo de las viviendas de esta zona, contempladas en un convenio que se remonta al año 2009. La totalidad de las casas están construidas desde diciembre de 2016, pero cuando la Junta se lo notificó a los vecinos para que pidieran la subvención éstos se negaron al no poder hacer frente a la tributación ante Hacienda por el consiguiente incremento patrimonial. Exigían la permuta contemplada en la PNL aprobada por todos los grupos en el Parlamento en 2006: el Casa por Casa con coste cero. Pero el punto de partida del programa se retrotrae al año 2000, cuando el Ayuntamiento aprobó el Plan Marismas del Odiel, que preveía la construcción de 2.000 nuevas viviendas y un parque lineal de 100.000 metros cuadrados al borde del Paseo Marítimo que permitirían el realojo de las 450 familias de Cardeñas y Santa Lucía y otras de VPO que atraerían hasta la fachada noroccidental de la capital a nuevos residentes que enriquecieran la zona sociológicamente. En octubre de 2002, la reubicación de los inquilinos pretendía realizarse en nuevos inmuebles en régimen de alquiler. Entonces, los vecinos de Santa Lucía iniciaron la movilización para pedir el Casa por Casa.