La Junta reitera su "firme" compromiso con el centro de salud de Isla Chica

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), y la Junta de Andalucía por tanto, reiteraron ayer su compromiso "firme e inequívoco" con la anunciada construcción del centro de salud de Isla Chica, después de que se conociera que el procedimiento de licitación para la redacción del proyecto había sido anulado.

La administración sanitaria explicó que, durante este proceso de licitación, el Colegio de Arquitectos de Huelva planteó un recurso que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta ha estimado parcialmente, motivo por el que ha habido que anular el procedimiento. Desde el SAS indicaron, no obstante, que "ya se han corregido los pliegos a fin de subsanarlo y volver a enviarlo para su publicación en el DOUE, dónde saldrá publicado en los próximos días". De esta forma, según recalcaron, el proyecto "sigue su curso con absoluta normalidad y en ningún momento se ha paralizado".

El alcalde insiste en la necesidad de agilizar al máximo los trámites y plazos previstos

La Junta señaló también que el Portal de la Transparencia, como no puede ser de otra manera, ha de informar a la ciudadanía del estado de cualquier contrato y proceso de licitación público. "La construcción del nuevo centro de salud de Isla Chica es y seguirá siendo una prioridad para el Gobierno andaluz, en tanto en cuanto permitirá mejorar la calidad de la asistencia que se presta a los usuarios residentes en uno de los barrios con mayor densidad poblacional de la capital onubense", señaló la administración andaluza.

Tras conocerse a través de la propia web de Salud que el procedimiento fue anulado, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Enrique Figueroa, exigía el pasado viernes explicaciones por lo ocurrido y aseguraba que la decisión adoptada por Salud era un nuevo jarro de agua fría para los aspiraciones de los onubenses de "contar con una red asistencial de calidad".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, aseguró ayer que en todos los procesos de este tipo desde cualquier sector o colectivo se puede interponer recurso si no se está de acuerdo con lo dispuesto o se entiende que no se ajusta a derecho o que habría que retocar algo. "Ésa es la parte indisponible, lo que no depende de nadie, es así y nada más", señaló. Sin embargo, sí expresó su preocupación porque "todo retraso en la puesta en marcha de algo tan importante como es un centro de salud es algo negativo". Por ello, insistió en que "estamos ante una situación que no es deseada, evidentemente, pero no podemos alterar la hoja de ruta ni las previsiones, cuanto antes se tiene que resolver y todas las partes tenemos que entender que aquí se trasciende de intereses particulares, porque no se puede mantener en el tiempo un centro de salud como el que ahora mismo tenemos en la Plaza de Perlita de Huelva".

El alcalde de la capital recalcó que, ahora más que nunca, hay que "redoblar esfuerzos y ser absolutamente exigentes con los plazos y los trámites para que cuanto antes se pueda resolver no sólo la licitación de la redacción del proyecto y dirección de obra sino la posterior licitación de los trabajos y que tengamos cuanto antes el centro de salud de Isla Chica". Gabriel Cruz aseguró que este proyecto es "indispensable e irrenunciable, es una exigencia no sólo del barrio sino de toda la ciudad y también una exigencia de la corporación y de este alcalde".

El futuro centro de salud del mencionado barrio, que cuenta con una inversión total prevista de 2,5 millones de euros por parte de la Junta, dispondrá de una superficie construida de casi 2.500 m², para dotarlo de un área de atención a la ciudadanía, un área asistencial integrada por 20 consultas para adultos, cinco de pediatría y zona de urgencias, y otra área para dispositivos de apoyo, donde se ubicarán el servicio de cirugía menor, el gabinete de odontología y la sala de educación sanitaria, entre otros principales espacios.