La Junta reconoce que las listas de espera "son complicadas en la gestión"

El delegado territorial de Salud, Rafael López, aseguró que "el tema de la lista de espera es complicado en la gestión" además de que "se trabaja en un plan de mayor actividad en los hospitales", que empezó hacer unas 48 horas, "para disminuir la lista de espera". Por su parte, la organización de Huelva por una sanidad digna ha querido puntualizar la información ofrecida por la Delegación en la que informaba que las listas de espera para una intervención quirúrgica era de 102 días, es decir, 78 por debajo del decreto de garantías. De esta forma, la asociación denuncia que "los plazos no son ciertamente reales" ya que "no se incluyen las especialidades que no están dentro de los decretos de garantías como la Reumatología o Alergia y que tienen demoras de alrededor de 2 años".