La Junta reconoce que no informó al Gobierno de las obras en el Museo

La Junta de Andalucía reconoce que no informó al Gobierno central de las obras en el Museo de Huelva. El director general de Bienes Culturales y Museos, Marcelino Sánchez, señaló que ayer mismo le iban a enviar toda la información, "con los informes que tenemos hasta el momento", al Ministerio de Educación y Cultura e indicó que "las cosas se notifican cuando se tiene la documentación adecuada para su notificación".

Sánchez apuntó que dentro de dos semanas le remitirán también al Ministerio "el documento que va a permitir terminar la obra del pórtico". Subrayó que "hay que avisar cuando se sabe lo que ha ocurrido y porqué. No ha habido intención de ocultar nada".

La actuación se debe al desprendimiento de las placas que recubren los pilares del pórtico

En este sentido, comentó que sería conveniente que la Junta de Andalucía y el Estado se pongan de acuerdo para realizar otro tipo de actuaciones que puedan ser necesarias en el Museo. Recordó que la edificación tiene más de cuarenta años" y seguro que van a seguir saliendo achaques". Indico que ya se han encargado estudios "para identificar dónde pueden estar esos posible achaques" y de ahí la importancia de "ponernos de acuerdo para atajarlos juntos, cada uno con sus responsabilidades", la Junta, en trabajos de conservación y mantenimiento y el Estado, en reformas que puedan tener un calado mayor, "es el espíritu que tiene que imperar".

El director general de Bienes Culturales y Museos, que destacó la rapidez con la que se están llevando a cabo las obras de reparación en el pórtico de entrada, anunció que las instalaciones museísticas, cerradas el pasado 22 de noviembre, se reabrirán al público el próximo martes.

Según Sánchez, la intervención viene motivada por el desprendimiento de unas placas que embellecían los pilares del porche. Una vez detectado esto se solicitaron unos informes técnicos y se decidió desmontar las piezas que recubren el pórtico para evitar otros desprendimientos, por lo que hubo que cerrar las instalaciones, y se encargó un proyecto.

Manifestó que el desprendimiento de estas placas en la parte inferior de uno de los pilares tiene su origen es una aplicación discontinua de los morteros, lo que provoca falta de adherencia, genera unos huecos y permite la penetración de humedad, "es un problema frecuente en la zona en edificios de estas características".

Aseguró que "se ha actuado con contundencia, se solicitó un informe técnico y se ordenaron unas obras urgentes para desmontar las placas". Éstas se realizaron antes de que estuviera el proyecto "porque son de emergencia para evitar daños a bienes y personas". Apuntó que el proyecto tuvo que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio, lo que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre.

El día 30, el director y un equipo de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos se reunió con el equipo de la Delegación Territorial de Cultura y el director del Museo de Huelva, Pablo Guisande, para continuar la planificación de la obras con el objetivo de que las instalaciones museísticas se abran cuanto antes.

Subrayó que "se ha pedido a la empresa que agilice al máximo, se ha duplicado la cuadrilla y se va a trabajar el sábado y el domingo". La obra tiene un coste de 13.500 euros, a lo que hay que añadirle la cuantía del proyecto técnico.

Sánchez incidió en que no se trata de un problema grave, "el edificio no se está derrumbando, no tiene ningún problema estructural", se trata del pórtico de acceso, se ha querido asegurar "que no haya riesgo para personas y bienes, se ha actuado con responsabilidad".

El director general de Bienes Culturales y Museos negó que a lo largo de estos años no se hayan realizado actuaciones de mantenimiento y mejoras en la edificación y que este deterioro pueda deberse al abandono del edificio. "La Junta de Andalucía ha invertido más de 300.000 euros en diez años".

El director del Museo de Huelva afirmó que ante los daños detectados en el pórtico de acceso se optó por "la prudencia y dar una información precisa, la prudencia no casa con la rapidez". Hubo que esperar "que viniera un técnico, se determinara el alcance del daño, se realizará un proyecto y que pasara por la Comisión Provincial de Patrimonio".

Guisande recalcó que se le comunicó a todas las personas inscritas en las actividades del Museo la cancelación de las mismas debido a las obras y a los organizadores de los distintos actos programados, la imposibilidad de realizarlos en las instalaciones museísticas, a lo que añadió que "no se ha recibido ninguna queja" por parte de usuarios o visitantes por el cierre del edificio.