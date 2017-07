La Junta se personará en la causa que se abra por el incendio de Moguer

La Junta de Andalucía se personará como acusación particular en la causa que se abra por el incendio declarado en la tarde noche del pasado sábado 24 de junio en el paraje de Las Peñuelas, término municipal de Moguer, que arrasó casi 8.500 hectáreas de arbolado y matorral en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Así lo indicó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que informó en el Parlamento andaluz que continúan las investigaciones, al tiempo que anunció que trasladará el resultado de éstas a la Fiscalía.

El consejero expresó el compromiso y la voluntad política de la Junta para reparar "lo antes posible" el daño ocasionado por el incendio, y que se seguirá el criterio de los técnicos, "quienes han trasladado ya una serie de aspectos a tener en cuenta para evitar la erosión que se podría producir en la zona con la llegada de las primeras lluvias".

El PP recrimina el "recorte económico" al disposición del Infoca desde 2013

El grupo de trabajo científico técnico encargado de diseñar la recuperación ambiental de los terrenos afectados por las llamas estará coordinado por Miguel Ángel Maneiro del Espacio Natural de Doñana, y en él participan técnicos y responsables de la Junta de Andalucía, universidades de Sevilla, Huelva y Granada, CSIC y expertos en materia de biodiversidad. También se consultarán a los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera, Almonte y Lucena del Puerto, especialmente al de Moguer, propietario de algunos montes cuya superficie ha resultado muy afectada.

En su comparecencia, Fiscal reiteró que las altas temperaturas diurnas y nocturnas y el fuerte viento, con rachas de 90 kilómetros por hora fueron determinantes en la evolución del incendio, y advirtió que las duras condiciones climatológicas de este verano van a incidir en la declaración de incendios forestales.

El consejero hizo un repaso a cuanto ocurrió desde el inicio de las llamas y se congratuló que a pesar los momentos de nerviosismo que se vivieron por la virulencia de las llamas, no se haya tenido que lamentar heridos entre los más de 2.000 evacuados ni en los equipos de extinción.

Fiscal agradeció de nuevo el trabajo del dispositivo de extinción, el alto grado de coordinación con las distintas administraciones públicas, la ayuda recibida por los agricultores y establecimientos de la zona, así como el comportamiento cívico de todas aquellas personas que se vieron afectadas por el siniestro.

Defendió que la zona afectada por el fuego tenía las fajas auxiliares, líneas de cortafuegos y áreas cortafuegos "en perfecto estado", debido a las labores de prevención llevadas a cabo e "incluso se había realizado un trabajo supletorio con motivo del paso de las hermandades que peregrinan hacia la aldea de El Rocío".

En el debate, la portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, recriminó a la Junta el "recorte" económico del dispositivo del Infoca en un 30% desde el 2013 o que en el 2016 "se ha ejecutado solo un nueve por ciento de inversión pública cofinanciada con el Feder". Por tal motivo exigió que aumenten los medios del Infoca, tanto materiales como humanos, que no haga "demagogia" porque el suelo afectado no se puede recalificar y que empiece trabajando por prevención "y no por la dejadez" en la que ha denominado como "la joya ambiental de Europa" que es Doñana.

Podemos reclamó un plan de recuperación y regeneración del espacio, un plan forestal y revertir los recortes en prevención, así como alcanzar "un gran pacto andaluz por el blindaje integral" de Doñana, mientras que Ciudadanos rechazó supuestas "teorías de la conspiración" en torno a este incendio y alabó la gestión del suceso que hicieron todos los dispositivos que participaron en la extinción del fuego y la colaboración entre las administraciones pues "el fuego no entiende de colores políticos ni de límites territoriales ni competenciales".

IU reconoció la labor de quienes han logrado "un éxito" que ahora "habría que aprovechar" para sacar aspectos a mejorar, pero apuntó que "muchos trabajadores del Infoca han manifestado la precariedad con la que desarrollan su trabajo, con medios que no están al cien por cien", y solicitó al consejero aclarar "si la coordinación de los efectivos fue eficiente".

El Infoca dio por extinguido, el pasado martes, el incendio que previamente había dado por controlado el 27 de junio. El perímetro del fuego ascendió a 10.900 hectáreas, dentro del cual hay 2.414 hectáreas de superficie forestal intacta y otras en las que solo ardió matorral. El fuego afectó dos espacios protegidos: el Parque Natural de Doñana (6.761 hectáreas) y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres (17 hectáreas). Por términos municipales, 4.450 hectáreas corresponden a Moguer, 3.054 a la localidad de Almonte y 982 a Lucena del Puerto.