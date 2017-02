La Junta ya tiene la licencia para la rehabilitación del edificio de Hacienda

Nuevo paso adelante para que el proyecto de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda se haga una realidad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva aprobó ayer la concesión de la licencia de obras a la Dirección General de Patrimonio de la Administración andaluza para esta actuación, que permitirá recuperar este edificio histórico situado en la Plaza de la Constitución, justo frente al Ayuntamiento. El inmueble será destinado a la futura sede institucional del Gobierno andaluz en Huelva, de forma que, como recordó el Consistorio, contribuirá a la consolidación y revitalización de la Gran Vía como bulevar administrativo y zona de servicios y restauración.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez Márquez, recordó que ésta es una actuación "muy esperada en la ciudad, pues el edificio ha estado más de 20 años cerrado". "Por fin, con esta intervención, se va a embellecer y dinamizar este espacio, en pleno corazón del Casco Histórico de Huelva, donde tienen lugar muchos de los grandes acontecimientos y tradiciones de la ciudad", indicó.

El plazo para el inicio de los trabajos se amplía para que no afecte a la Semana Santa

Por su parte, la Junta de Andalucía afirmó ayer que se ha dado un paso más para la recuperación del antiguo edificio de Hacienda. "Tal como anunciamos en la presentación de los presupuestos para 2017, la obra de rehabilitación de este emblemático edificio comenzará, una vez obtenida la licencia municipal, cuando concluya el proceso de licitación de la misma, que esperamos que sea ágil y podamos emplear los fondos consignados para este ejercicio en su totalidad", manifestó el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero. "Con esta actuación -añadió- recuperaremos un edificio de gran valor patrimonial para la ciudad, que será la sede central de la Junta de Andalucía, con lo que también estaremos más cerca del ciudadano al estar situada en la Gran Vía, centro neurálgico de la capital".

Uno de los puntos importantes es que, para que las obras no afecten a la Semana Santa de este año, el plazo para el inicio de los trabajos ha sido ampliado de tres a cuatro meses, según indicó el Consistorio. De ahí se deduce que las actuaciones no comenzarán hasta que no haya finalizado la Semana de Pasión. Los trabajos se tendrán que ejecutar en un máximo de 20 meses.

Además, como las obras afectarán a una zona con gran visibilidad y concurrencia, uno de los requerimientos que el Ayuntamiento ha trasladado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública es la colocación de una lona de protección que cubra el andamio estabilizador de la fechada, en la que se reproducirá la misma mediante una representación fotográfica o pictórica.

Así mismo, la Junta deberá comunicar el inicio de las obras a los servicios técnicos de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento con la suficiente antelación para que se proceda a la retirada del mobiliario urbano.

Con esta actuación, el inmueble, inscrito en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad con grado P2 (protección tipológica y estructural) conservará íntegramente su fachada. El Consistorio explicó que, al constatarse en las inspecciones un daño estructural irreversible, el interior será reconstruido atendiendo a la tipología original, con los niveles de calidad adecuados a la actualidad. Previamente a este intervención, se procederá a la extracción, traslado y conservación de la pintura mural existente en el frente de escaleras.

El Ayuntamiento de la capital señaló que en el proyecto de ejecución redactado por los arquitectos Antonio González Cordón y Antonio González Liñán, se contempla una nueva estructura interior, manteniendo la tipología del edificio de manera que se dispone de un patio central de dimensiones equivalentes al actual, con galería perimetral en las plantas primera y segunda y cubierto por lucernarios que se sitúa a nivel de la cubierta del ático.

La antigua sede de Hacienda se inauguró el 3 de diciembre de 1953 en la nueva arteria de la ciudad que abría el interior hacia El Punto con los edificios oficiales. El proyecto es del arquitecto del Ministerio Julián Laguna. Las obras comenzaron en 1946, de lo que se encargó el arquitecto Francisco Sedano Arce. Se trata de un edificio neoherreriano, con fachada en bloque de granito macizo y parte de ella con talla de ornamentación. En el hall destaca un mural del pintor Eduardo Vicente, que representa las riquezas más importantes de la provincia en esa época -la pesca y la minería- enlazadas en un escudo de Huelva.