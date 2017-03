La Junta será "muy exigente" con el proyecto de limpieza de los fosfoyesos

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, advirtió que la Junta aún no ha recibido el proyecto de Fertiberia para la recuperación de las balsas de fosfoyesos en las Marismas del Tinto, en Huelva, con el que ha avanzado que serán "extremadamente exigentes".

Desde el Ayuntamiento, el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, señaló a Huelva Información que "vamos a estar atentos y participar de ese proceso de información pública, porque nuestro objetivo es la recuperación de las 1.200 hectáreas, seguir contando con el comité de expertos y con las propuestas que propongan en base sus estudios, y en definitiva, recuperar ese espacio de la manera más óptima para Huelva".

El Ejecutivo autonómico asegura que aún no ha recibido el plan de Fertiberia

Fiscal recordó que hay una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Fertiberia a recuperar la marisma después de "40 años de depositar fosfoyesos procedentes de la fábrica".

El responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, indicó que "estamos esperando a que llegue el proyecto de restauración de las balsas para pronunciarnos". Tras comprobar "esta misma mañana" que no ha llegado, ha confiado que sea "cuanto antes" para poderlo evaluar. También recordó que, tal y como se informaba este miércoles en el Congreso, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha abierto el plazo de información pública para emitir la evaluación ambiental sobre el proyecto. El consejero ha abundado que a la Junta lo que le corresponde es emitir una autorización ambiental unificada, que "será positiva o será negativa en función de lo que nos llegue".

En este sentido, comentóque "no sería el primer caso de un proyecto que depende del Gobierno central que viene a Andalucía con una declaración de impacto ambiental positiva y que no se autorice al observar nuestros técnicos que no cumple todas las garantías o que colisiona con alguna norma", poniendo como ejemplo de ello el proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana. Finalmente, Fiscal recordó que el deseo de la Junta es que "nos llegue el proyecto cuanto antes y lo podamos evaluar", recalcando que serán "extremadamente exigentes para que no se dé un paso en falso" y para que la recuperación de las marismas satisfaga a los ciudadanos de Huelva, que "demandan, con toda la razón, que se recupere una zona esencial para la ciudad".