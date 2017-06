La Junta estudia ampliar aún más la Reserva de la Biosfera

La superficie de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel se podría seguir ampliando en un futuro. Así lo manifestó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que mantuvo una reunión, en el centro de recepción Anastasio Senra del Paraje Natural, con representantes de las corporaciones locales de Huelva, Punta Umbría y Aljaraque, para analizar la reciente ampliación aprobada por la Unesco.

Fiscal aboga porque se incluyan más hectáreas del término municipal olontense. El consejero de Medio Ambiente recordó que Gibraleón no se sumó en su día a la propuesta de ampliación, "en el ejercicio legítimo de su autonomía municipal", por lo que considera que "habrá que seguir trabajando para hacer ver a todo el mundo que esto no trae más que beneficios, yo estoy absolutamente convencido y a las pruebas me remito".

Más de 30.000 personas viven dentro de los nuevos límites tras la ampliación

Apuntó que "nos hemos emplazado, a medio plazo, para que también un número importante de hectáreas de este término municipal puedan incorporarse a la Reserva de la Biosfera, yo creo que será así, porque se va a poder comprobar que las actividades que se vienen realizando no se van a ver en absoluto perjudicadas, y a partir de ahora otras se podrán poner en marcha, además con ayudas de la Unión Europea".

Con la ampliación de más de 11.000 hectáreas aprobada por la Unesco, la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel pasa de 7.158 hectáreas a 18.875, incluyendo una zona marina de 6.429 hectáreas. La superficie se incrementa con los términos municipales de Aljaraque y Punta Umbría.

Fiscal subrayó que "no se trata de la ampliación del Paraje Natural Marismas del Odiel", que sigue teniendo 7.185 hectáreas, entre los municipios de Huelva, Punta Umbría, Aljaraque y Gibraleón, sino del área de influencia de la Reserva de la Biosfera, "que se aumenta y llega hasta las 18.875 hectáreas".

Desde la Consejería de Medio Ambiente "consideramos que era una cuestión necesaria y conveniente porque con la ampliación y la inclusión de grandes superficies de términos municipales, que aportan hectáreas al espacio natural protegido, concretamente Aljaraque y Punta Umbría, lo que se ha hecho es agrandar la reserva en el entorno, creando una especie de zona de transición entre la parte que no está protegida y el propio espacio natural". Explicó que también Gibraleón y Huelva "aportan un importante número de hectáreas", aunque las de la capital onubense "ya estaban casi todas incluidas en la Reserva de la Biosfera, puesto que están en el propio corazón del Paraje".

Según Fiscal, la ampliación de la Reserva de la Biosfera "tiene unos beneficios importantes", ya que "particulares, Ayuntamientos, colectivos... van a poder acceder a determinadas ayudas que se destinan a áreas que son Reserva de la Biosfera". Se trata del fomento de actividades que no se desarrollaban "y que ahora se pueden realizar, que son respetuosas con el medio ambiente, benefician su conservación y dinamizan la economía de la zona". Aseguró que "esto en ningún caso supone un freno para las actividades que ya se venía desarrollando en la zona, al revés, lo que hace es que se puedan llevar a cabo otras, además con ciertas ayudas".

Para el consejero de Medio Ambiente es una satisfacción que "la Unesco haya decidido, a solicitud de la Junta de Andalucía -el Gobierno de España la ha apoyado y ha hecho de mero canal para llevar la propuesta-, ampliar la Reserva de la Biosfera, lo que viene a significar un aumento en el conocimiento del paraje, en las actividades en los municipios, que han aportado hectáreas a esta ampliación, y espero que, a medio plazo, a la mejora de la calidad de vida de los habitantes que forman parte de esta Reserva de la Biosfera".

En total, 33.749 personas viven dentro de los nuevos límites de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, uno de los humedales más importantes de Europa.

El director conservador del Paraje Natural, Enrique Martínez, señaló que hay que agradecer la colaboración de Punta Umbría y Aljaraque en la ampliación de la Reserva de la Biosfera. Indicó que la figura de la Unesco, "no es sólo conservar, es desarrollo sostenible y acciones de educación, divulgación e investigación. Tres pilares muy importantes para nosotros, el Paraje Natural ya está haciendo mucho en conservación pero queda la otra parte, y ahí están los ayuntamientos".

Martínez destacó que la Estrategia de Lima, "el último grito en Reserva de la Biosfera de la Unesco, es un modelo de desarrollo que muchos ayuntamientos apostarían por él y la Unesco nos lo está ofreciendo como una alternativa bastante viable".