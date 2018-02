La Junta admite que la crítica de la FOE "es constructiva" pero señala al Gobierno central

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, reconoció ayer que "las críticas de la FOE las entiendo de manera constructiva y positiva", aunque poco después apuntó directamente al Ejecutivo central como el causante de las mismas. El responsable del Gobierno autonómico detalló la totalidad de las infraestructuras responsabilidad directa de la Junta y concluyó que "en todas ellas hay obras, proyectos y disponibilidad económica para llevarlas a cabo" y garantizó el compromiso de llevarlas a su finalización.

A su juicio lo que lastra ese déficit de infraestructuras que se vive en la provincia de Huelva es responsabilidad del Gobierno central, en concreto para "llevar a cabo obras como el AVE, el desdoblamiento de la N-435, el aeropuerto y la línea Huelva-Zafra, es decir, los grandes proyectos de inversión de los que no tenemos noticia, en algunos casos, desde hace años".

El responsable de la Junta detalló aquellas infraestructuras en las que el Ejecutivo que representa en Huelva tiene responsabilidad, entre las que se encuentran "los accesos a la A-49 ya en marcha, las obras de regadío del Andévalo, el desdoblamiento de la N-461 que no tiene sentido si no se acomete el de la N-435, los accesos al Rocío, nuestra parte de la presa de Alcolea". Mientras tanto, a su juicio, "no hay un duro para el AVE, ni para la Huelva-Zafra o para el Archivo Provincial".

En este sentido, sí quiso detallar las inversiones que la Junta de Andalucía lleva a cabo, entre las que se encuentran los accesos a la A-49 tanto por Isla Cristina como por Aljaraque con partidas de 17,6 y 10,6 millones de euros; o la convocatoria de nuevos regadíos para en Andévalo, que próximamente saldrá a licitación con más de 7.500 nuevas hectáreas; la inversión de un millón de euros para la N-461 que espera que se acometa realmente el desdoble de la N-435 para que no se convierta en un cuello de botella, o los 20 millones en infraestructuras hidráulicas o los 12 en las mejoras realizadas en los accesos al Rocío".

Romero compartió el diagnóstico empresarial, aunque únicamente en la parte que pide comprometer las inversiones del Ejecutivo central, ya que a su juicio, "es cierto que el Estado no invierte, al menos no lo hace desde que el PSOE no está en el Gobierno" a le vez que pidió una reconsideración de la postura mantenida por el mismo respecto a las obras en la provincia.

En este sentido, sí confirmó que "como en todas las peticiones similares que se hacen, se ha dado traslado a la petición de reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía y espero que la FOE tenga una respuesta positiva, ya que hoy (por ayer) debe estar encima de su mesa".