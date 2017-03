La Junta considera a la UHU como la empresa onubense más dinámica

Adonde sí se desplazaron todos los asistentes al acto fue al Maxiaulario José Isidoro Morales. Allí fue presentada la nueva colección de ilustraciones de Andrés Espuelas dedicada en esta ocasión, a edificios universitarios. En ella se visualizan bajo el particular y peculiar punto de vista del artista los nueve centros que actualmente se integran en la Onubense, siendo cada una de las obras entregadas a cada respectiva facultad o escuela para que sea colocada en un lugar destacado.

El acto del 3 de Marzo, jornada que no es lectiva en la Universidad de Huelva, sirve habitualmente para la entrega de distinciones y reconocimientos para la comunidad universitaria. Dentro de este capítulo, se arrancó con la investidura de los nuevos doctores que, en una suma de 24, juraron o prometieron sus cargos. De esos 24 nuevos doctores, 13 son mujeres. Una vez más destacó la presencia portuguesa fruto de la colaboración con la Universidad del Algarve.

Peña y García Machado ni confirman ni desmienten

Este mes saldrá publicada la convocatoria de elecciones a rector, lo que se canalizará a través del Consejo de Gobierno. Hasta el momento, tan solo el actual rector ha mostrado su intención de presentarse, en su caso, a la reelección aunque esto no cierra la posibilidad de que haya más candidaturas. Esos son los casos de María Antonia Peña, de la Facultad de Humanidades, y José Manuel García Machado, de Empresariales quienes ayer, ni negaron ni confirmaron su decisión de presentarse. Ambos se remitieron a que no hay que adelantar acontecimientos y que aún no está publicada la convocatoria.