La Junta pondrá en marcha una campaña de promoción de Huelva en el Algarve

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, anunció en la mañana de ayer que Andalucía lanzará este verano una acción de promoción turística del destino Huelva en el Algarve portugués, incidiendo en las empresas de alquiler de vehículos o rent a car cercanas al aeropuerto de Faro, o en las agencias de viajes. Fernández hizo este anuncio durante la presentación de la marca Huelva, ciudad que marca, junto al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, en el seno de la feria ITB de Berlín.

El consejero, quien reconoció que Huelva "no sólo tiene un contenido, son una base sobre la que apoyarse y promocionar", resaltó la "necesaria colaboración entre administraciones, como la Junta y patronatos, que es la que va a permitir hacer de Andalucía una marca de referencia", a lo que se une la necesaria colaboración por parte del sector. En ese sentido, resaltó que el sector empresarial en Huelva "se ha implicado de forma contundente, firme y sólida, con la capitalidad gastronómica y en el desarrollo del potencial turístico de Huelva".

El consejero indicó que en el marco de esta feria se han desarrollado reuniones con dos de los principales touroperadores que mueven turistas alemanes, para que visiten Huelva no sólo los turistas que acuden a alguna provincia andaluza, sino que los que vayan al Algarve portugués tengan conocimiento de Huelva como atractivo". Así, tiene previsto desarrollar junto a la asociación de agencias de viajes y de alquiler de vehículos una colaboración directa, aprovechando el modelo fly and drive, para que los que lleguen al aeropuerto de Faro tengan conocimiento de Huelva, tanto la capital como la provincia, la costa, la cuenca minera o la Sierra de Aracena. "Queremos poner a Huelva como parte del viaje de los que no deciden venir a Andalucía".

También consideró que es necesaria "una colaboración con esas empresas que van a llevar a esos turistas al Algarve y al aeropuerto de Faro" para que también visiten Andalucía, en especial Huelva, y se va a contar con las empresas de alquiler de vehículos.

"Tenemos la posibilidad, capacidad y potencial de ampliar nuestra promoción a los que este verano decidan no sólo venir a Andalucía sino a los que hayan decidido visitar el país vecino", ha aseverado Fernández, quien aboga por "hacer permeable esa frontera". "Hagamos de Huelva el destino del sur de la Península y que sea un destino que marca y engancha". Fernández consideró que "este mercado onubense tiene mimbres para seguir creciendo, desde Doñana a Picos de Aroche, y lo que es bueno para Huelva es bueno para Andalucía, que no es un conjunto de destinos sino un destino completo donde hay mucho que ofrecer". Por último explicó que la campaña publicitaria específica de captación de turistas en el Algarve "intentará ser lo más amplia posible, sobre todo en la colaboración con los vehículos de alquiler, dirigiéndonos a los segmentos a través de redes sociales, o con presencia publicitaria en los principales puntos de atracción turística".