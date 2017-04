La Junta dice que los vecinos de Santa Lucía no tributarán o sólo "cantidades simbólicas"

C's ve "indigno" que aún no estén en sus casas los adjudicatarios

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Enrique Figueroa, criticó ayer duramente "la situación que están viviendo los vecinos de la barriada de Santa Lucía". El concejal de la formación naranja valoró que "es indigno que los vecinos no estén ya en sus casas". "No hay derecho a que por culpa de la inoperancia política estos vecinos tengan hoy el agua entrando en sus viviendas", manifestó. Figueroa recordó que en el último Pleno del Ayuntamiento de Huelva se aprobó por unanimidad una moción de IU para que el Ayuntamiento negocie con la Junta una solución inmediata para la entrega de las casas. En este sentido, el portavoz de C's volvió a reclamar que "se cumpla lo firmado" e hizo hincapié en que "llevamos luchando mucho tiempo para que se lleve a cabo la entrega de Casa por Casa sin que ello conlleve coste alguno para los vecinos de esta barriada de Huelva, frente a otros que tratan de que no se cumpla lo que hay firmado, mientras que los vecinos siguen padeciendo las consecuencias". Al Pleno también fue una moción de Mesa de la Ría para que el Ayuntamiento asuma el pago de las cargas fiscales mientras se encuentra una solución definitiva para desbloquear la situación. La iniciativa no salió adelante por el voto de calidad del alcalde. Se opusieron el equipo de gobierno, Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo, mientras que el resto de grupos y María Martín, de Ciudadanos, votaron a favor de la moción.