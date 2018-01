La Junta apunta al Gobierno como causante del déficit de infraestructuras

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, apuntó directamente al Ejecutivo central como el causante del déficit de infraestructuras que vive la provincia y que fue denunciado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE). El responsable del gobierno autonómico, detalló la totalidad de las obras responsabilidad directa de la Junta y concluyó que "en todas ellas hay obras, proyectos y disponibilidad económica para llevarlas a cabo" y garantizó el compromiso de llevarlas a su finalización.

Romero quiso matizar que "las críticas de los empresarios me parecen hechas en un tono constructivo y positivo" y recordó su participación en la Agrupación de Interés por las Infraestructuras "en la que la Junta está desde su inicio escuchando a todos los colectivos acerca de sus reivindicaciones". En este sentido es, a su juicio, "responsabilidad del Gobierno central llevar a cabo obras como el AVE, el desdoblamiento de la N-435, el aeropuerto y la línea Huelva-Zafra, es decir, los grandes proyectos de inversión de los que no tenemos noticia, en algunos casos, desde hace años".

El responsable de la Junta detalló aquellas infraestructuras en las que el Ejecutivo que representa en Huelva tiene responsabilidad, entre las que se encuentran "los accesos a la A-49 ya en marcha, las obras de regadío del Andévalo, el desdoblamiento de la N-461 que no tiene sentido si no se acomete el de la N-435, los accesos al Rocío, nuestra parte de la presa de Alcolea". Mientras tanto, a su juicio, "no hay un duro para el AVE, ni para la Huelva-Zafra o para el archivo provincial".