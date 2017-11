La Junta y el Ayuntamiento retoman la ordenación metropolitana tras 7 años

Las líneas maestras del crecimiento urbanístico de la capital y de siete municipios más estarán en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Aglomeración Urbana de Huelva, un documento bloqueado desde hace ya siete años y que ahora retoman la Junta y el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta guía supramunicipal -mediante la cual la capital, Aljaraque, Gibraleón, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Trigueros ordenarán sus territorios- afectará a más de un cuarto de millón de habitantes en total y, en palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, será "esencial para el desarrollo de Huelva y de su entorno metropolitano".

En este sentido, el onubense explicó que el POT, del que sólo carecen Córdoba y Huelva, puede convertirse en una plataforma que fomente la participación activa y transparente de la ciudadanía en la elección del modelo territorial, además de facilitar el acceso a las líneas de financiación europeas para las actuaciones programadas.

Tras reunirse con el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, quien solicitó que se retomara el documento, ya que es esencial para la próxima redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva, el consejero informó de que su departamento se reunirá con todos los municipios afectados por el plan para estudiar las alegaciones que en su momento fueron presentadas, que no se resolvieron y que se mantengan. A partir de ahí, se someterá a exposición pública el nuevo documento y se abrirá un nuevo periodo de alegaciones.

Por ello, indicó que se trata de un documento muy importante y complejo al que no se le puede poner una fecha concreta para su aprobación definitiva, si bien la aspiración de la Junta es que esté aprobado en la próxima legislatura.

El inicio de la ronda de contactos en la capital era lógica, ya que ésta concentra, tal y como recordó Fiscal, a dos tercios de la población de la aglomeración urbana de Huelva. Precisamente su alcalde, Gabriel Cruz, mostró públicamente su satisfacción por que se retome la elaboración de un documento que calificó de "fundamental" desde el punto de vista de la gestión política, social, económica, paisajística e incluso cultural.

Y es que, en su opinión, a la hora de establecer líneas de desarrollo a futuro "debemos hacerlo con la coherencia que nos da esta herramienta, ya que no vivimos aislados, sino que formamos parte de un entorno definido, con expectativas y retos concretos a los que tenemos que dar respuesta desde la planificación territorial".

En este sentido, el consejero se refirió a la oportunidad que debe suponer para Huelva y su entorno la redacción del nuevo plan, una ocasión que, en sus palabras, "no la vamos a dejar pasar".

El ordenamiento de toda la zona englobada -la capital y los siete municipios- se entenderá como una unidad. No en vano, los servicios de la capital son usados por ciudadanos del área metropolitana y viceversa. A juicio de Fiscal, "tiene todo el sentido" ordenar de forma conjunta un área geográfica como esta y con la población que tiene". Al respecto, insistió en que el documento establecerá las líneas maestras del crecimiento y de la economía, y la experiencia enseña que el plan no puede ser un corsé, sino una guía para que los ayuntamientos ordenen sus territorios. "Por ejemplo, si se establece un área logística, no se concretará en un espacio determinado", manifestó. Aunque el consejero valoró que Huelva está bien ordenada y no hay muchos problemas en cuanto a construcciones fuera de la ley, dijo que los planes como el que ahora se retoma "dan resultados allá donde se han aprobado".