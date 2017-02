La Junta distingue a Arcángel con la Medalla de Oro de Andalucía

El cantaor onubense Arcángel ha sido distinguido por la Junta con la Medalla de Oro de Andalucía, que le será entregada el próximo día 28 en el acto solemne que se celebra con motivo de la festividad de la comunidad andaluza.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer las distinciones correspondientes a este año por el Día de Andalucía: el nombramiento de dos hijos predilectos, la actriz sevillana María Galiana y el poeta granadino Luis García Montero, y trece personalidades e instituciones de distintos ámbitos entre los que se encuentra el artista de Huelva, el único onubense entre los quince galardonados.

El cantaor, tras conocer el premio recibido, utilizó las redes sociales para expresar su emoción: "Andalucía, te llevo tan dentro de mi alma. Ni siquiera decir gracias alcanza a explicar todo lo que siento. Espero estar a la altura de tanto cariño. No tengo palabras, estoy emocionado. Viva Andalucía y el flamenco".

Precisamente al flamenco derivó el mérito de la concesión. Dijo, en declaraciones a las agencias de información, que la considera "un reconocimiento al flamenco, la música más maravillosa que conozco". También "a nuestras tradiciones y a toda la gente que me ha apoyado durante toda mi trayectoria", aseguró.

"Es una sensación fuerte y he sentido un flash-back enorme de toda mi vida y mi carrera", dijo, insistiendo en la idea de que se trata de un galardón "colectivo para el flamenco y para la gente que me ha apoyado, a mis maestros y a esta tradición tan andaluza".

Lo cierto es que junto a Arcángel, entre los galardonados con la Medalla de Oro de Andalucía hay que destacar también este año un nombre indiscutible en el arte flamenco como el del guitarrista jerezano Paco Cepero.

En la concesión del Gobierno de la Junta no se motivaron cada uno de los premios. El consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, sólo dijo durante el anuncio que los quince distinguidos "ponen voz y rostro al perfil de nuestra tierra", y que "son hombres y mujeres que representan a la Andalucía de hoy y que reflejan su quehacer diario y la riqueza y variedad de una tierra que mira al futuro con decisión".

El presidente de los socialistas onubenses y de la Diputación, Ignacio Caraballo, sí valoró ayer la concesión a "nuestro insigne cantaor flamenco", que consideró "un referente mundial de nuestra cultura y tradición flamencas". "Para nosotros es un orgullo".

Arcángel no ocultó que la concesión le cogió ayer por sorpresa. "Desde hoy mismo mi ocupación es poder estar a la altura para devolver tantas muestras de cariño. No me lo creo. Son las típicas cosas por las que uno trabaja pensando en ese objetivo y, cuando te llegan, caen a plomo".

El cantaor onubense recibirá el premio el próximo martes, en un acto institucional que se celebrará en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla. Un día antes, muy cerca, en Tomares, ofrecerá su próximo concierto en el auditorio Rafael de León, precisamente dentro de la programación cultural del municipio sevillano con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Estará acompañado por Miguel Ángel Cortés a la guitarra y Los Mellis a las palmas y coros.