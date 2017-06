Julio Díaz insta a aplicar a Figueroa y Gallardo el Pacto Antitransfuguismo

"Mis responsabilidades son muchas, no solo como miembro de la mesa del Parlamento andaluz, sino como portavoz en la reforma de la Ley electoral. Y mi trabajo es muy intenso. Yo no me dedico a esas cuestiones". Con estas palabras, el parlamentario andaluz y portavoz de Ciudadanos en Huelva, Julio Díaz, negaba estar detrás de la salida de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa del partido, tal y como ellos aseguraron hace unos días.

Aunque Díaz encajó el gancho con naturalidad (aseguró entender "que tengan que decir algo") y evitó entrar en polémica, instó a los ya concejales no adscritos a hacer lo que el partido les ha exigido. Y esto es que ambos entreguen sus actas de concejal en el Ayuntamiento y en el caso de Gallardo, también su acta de diputado, "porque los ciudadanos confiaron en un proyecto político que se llama Ciudadanos y desde luego ya no pertenecen a ese proyecto político por voluntad propia".

Díaz manifestó que lo único que se les puede aplicar a partir de ahora tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial es el Pacto Antitransfuguismo, que fue suscrito en su momento por las formaciones que gobiernan ambas administraciones, según recordó. "Son dos tránsfugas de Ciudadanos y evidentemente hay que aplicar ese pacto, como se hace sin excepción normalmente en el sistema político español", insistió el responsable de la formación naranja en Huelva.

Con "total normalidad", bajo su punto de vista, María Martín ya ejerce como portavoz del grupo municipal en el Consistorio capitalino. Lo hizo en la comisión previa al Pleno del miércoles y en la junta de portavoces celebrada ayer. No en vano, puntualizó que la edil "tiene a todo un partido detrás apoyándola en este momento y para todo".

Respecto a la pérdida de representación en las administraciones y a la situación actual del partido, Díaz destacó que C's cuenta con una concejal que "nos representa" y que "lo va a hacer muy bien". En estos momentos, bajo su punto de vista, se vive "un punto de inflexión" en pleno ecuador del mandato y también otros grupos atraviesan sus particulares complicaciones.

Así, auguró que el PP "va a arrastrar sus problemas a las urnas en 2019" y valoró su situación como todo lo contrario a "un modelo a seguir". También tuvo palabras Díaz para el equipo de gobierno local, toda vez que señaló que "tiene disonancias internas". Así, insistió en que su formación opina que "es mejor estar representados por un concejal y a partir de ahí construir un proyecto".

Para corroborar el acierto de estos cambios, aseguró que se nota "un incremento en las altas". En este sentido, subrayó que C's crece orgánicamente y, en breve, María Ángeles Muriel, la delegada territorial, "podrá dar noticias de estos avances".

"Esto se va a traducir en un crecimiento político, como también nos apuntan los sondeos. Estamos muy tranquilos. Yo represento a nueve millones de andaluces, no a mi mismo. Me presenté en un proyecto político para trabajar y para hacer cosas por los ciudadanos", señaló.

Después de que Gallardo haya pedido al responsable de finanzas del partido la devolución de 170.000 euros que no se han usado de los gastos mensuales asignados en el ente provincial, Julio Díaz aseguró que esta cuestión es un asunto técnico que se tendrá que dirimir con los responsables y "se tendrá que demostrar lo que dicen". Además, fue contundente con el proceder de Gallardo y Figueroa: "Hacía escasas horas que decían que iban a defender los postulados de Ciudadanos a pesar de todo pero 24 horas después estaban vertiendo porquerías sobre el partido. Esto denota el talante que tiene cada uno en política. Yo no voy a entrar ahí".

En todo caso, aseguró que Ciudadanos está "muy tranquilo" y, en este punto, Díaz aprovechó la ocasión para valorar la actuación "seria", "contundente" y "rigurosa" que, en sus palabras, ha tenido la formación, "singularmente desde Madrid, que es donde están las competencias aunque ellos se refieran a Sevilla". De este modo, insistió en que C's cuenta con un comité de garantías que funciona de manera autónoma.