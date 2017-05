El Juan Ramón Jiménez será el referente provincialpara 12 especialidades

La otra novedad de la cartera del Juan Ramón es Cirugía Maxilofacial. Se trata de una prestación que el hospital onubense viene anunciando desde 2011. No deja de sorprender que se publicite como un servicio asistencial nuevo, si bien hay que tener en cuenta que durante todos estos años Cirugía Maxilofacial se ha circunscrito prácticamente a realizar extracciones dentales.

Aunque hay varias clasificaciones sobre este tipo de centros sanitarios, la más usada hace referencia a que en este nivel 1 se encuentran los hospitales que disponen de las cuatro especialidades básicas: Medicina, Cirugía, Pediatría y Obstetricia, así como la totalidad de las subespecialidades y debe estar capacitado para albergar técnicas invasivas y no invasivas de esas especialidades. Se le considera un hospital de alta complejidad que tiene que cubrir las necesidades de medio millón de personas y debe significarse como centro de referencia para un total de un millón de posibles usuarios. En caso de que se cumplan las previsiones del SAS, el Juan Ramón abandonaría el nivel 2, que es el que da cabida a aquellos centros que tienen una población para atender a 250.000 personas.

Pero no sólo se trata de hacer mención de distintas especialidades médicas, aunque eso de por sí ya sea importante. Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha anunciado en estos últimos meses que el Juan Ramón debe dar no sólo un salto cuantitativo, sino también cualitativo. Esto viene de la mano del anuncio de convertir al principal hospital de referencia de la provincia en un centro de nivel 1 como es, por ejemplo, el Reina Sofía de Córdoba.

El diseño supone un definitivo fin al concepto de Complejo Hospitalario, que fue efectivo desde diciembre de 2014 aunque se iba avanzando en él desde unos años antes. La distribución de la cartera de servicios permite apreciar que el Infanta Elena llegaría a ser el especial beneficiario, ya que recibe la transmisión de algunas especialidades con las que no contaba hasta el momento. Esos son los casos de Endocrinología y Nutrición Clínica, Neurofisiología y Neurología. Son especialidades que ya existían en el Juan Ramón Jiménez y que también ofrecerá la cartera de servicios del hospital comarcal. Pierde sin embargo Obstetricia y Pediatría que, al parecer, quedarán definitivamente en el Juan Ramón Jiménez. Esto ha levantado polémica, ya que desde algunos ámbitos profesionales se sostiene que el Infanta Elena rebajará su nivel asistencial si renuncia a Maternidad, a lo que tiene derecho por estar catalogado como hospital comarcal.

El nuevo mapa sanitario depende de que haya un materno-infantil

La semana pasada, el SAS y los representantes sindicales de las juntas de personal de los hospitales de la capital llegaron a un principio de acuerdo sobre la propuesta de la cartera asistencial con la que contará Huelva. El documento respaldado por ambas partes, Administración y representantes de los trabajadores, señala que tras la constitución del grupo de trabajo el pasado 10 de abril, se acordó "proponer la distribución de la cartera de servicios para que la prestación de atención especializada se produzca de la manera más satisfactoria para los intereses de la ciudadanía y de los profesionales", detallándose a continuación la lista de especialidades en ambos hospitales que se menciona en esta información. El documento añade un importante requerimiento por parte de los sindicatos, ya que éstos entienden que "con el acuerdo de los profesionales representantes de las juntas facultativas y de Enfermería, se plantea la necesidad de abordar de forma inminente la creación de un materno-infantil con estructura física diferenciada para la provincia de Huelva, siendo ésta condición necesaria para la no existencia de Pediatría en el Infanta Elena". Los sindicatos y profesionales de este modo han hecho piña ante una exigencia que no quieren que se demore en el tiempo y que se vendió como un gran logro de la sanidad onubense: las instalaciones del Juan Ramón que han unificado la atención materno-infantil desde junio de 2015 y que se presentó como una unidad "completamente dimensionada para la población de referencia", lo que el tiempo se ha encargado de demostrar que no era una afirmación exacta,