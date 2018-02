El Juan Ramón Jiménez ayudará a los pacientes a restablecer su imagen

El Hospital Juan Ramón Jiménez será uno de los primeros centros hospitalarios andaluces en contar con un programa de ayuda al restablecimiento de la imagen de los pacientes con cáncer, gracias al protocolo de colaboración firmado entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Stanpa. Se trata de la iniciativa Ponte guapa, te sentirás mejor, conocida a nivel internacional como Look good, feel better y que en España está extendida a otras comunidades autónomas. Consiste en talleres impartidos por voluntarios profesionales de la estética y la belleza.

El objetivo es facilitar la recuperación de la autoestima y autoconfianza en los pacientes. Hasta el momento siempre se habían realizado con mujeres y, en Andalucía se extenderán por primera vez a hombres. El Hospital Juan Ramón Jiménez ha sido designado para colaborar con la Fundación Stanpa en la adaptación y pilotaje de este programa destinado a los pacientes oncológicos masculinos. La consejera de Salud, Marina Álvarez, asistió a la firma del acuerdo, que han rubricado la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Francisca Antón, y la directora de la Fundación Stanpa, Val Díez.

La iniciativa es gratuita para los pacientes y para el centro hospitalario

El protocolo permite expandir este programa al sistema sanitario público de manera que cualquier hospital público andaluz pueda tener estos talleres desarrollados por la Fundación Stanpa y en los que también se implicarán los profesionales sanitarios y voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla será el primer centro hospitalario que acoja estos talleres, antes del verano, y le seguirán en esta primera fase el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Hospital Torrecárdenas de Almería, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Regional Universitario de Málaga y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Se calcula que podrán beneficiarse del programa entre 80 y 100 pacientes por hospital.

Desde hace más de 30 años el programa Look good, feel better ha ayudado a mujeres con cáncer de todo el mundo a recuperar su imagen afectada por los efectos secundarios del tratamiento oncológico, mediante talleres centrados en el cuidado de la piel y el uso del maquillaje. Desde entonces, 1,5 millones de pacientes han sido atendidos a nivel internacional por más de 25.000 profesionales de la cosmética, con la colaboración de los hospitales y distintas asociaciones médicas y de pacientes. El programa es gratuito (para las pacientes y para el hospital), no interfiere con la asistencia médica o de enfermería y es totalmente neutro en cuanto a las marcas, no teniendo ninguna finalidad promocional ni publicitaria.

En 2012 la Fundación Stanpa incorpora el programa Look good, feel better a España con el nombre Ponte guapa, te sentirás mejor. El programa, organizado en hospitales, se realiza a través de talleres cuya dirección corre a cargo de profesionales de la cosmética y cuentan con la colaboración de los profesionales de la salud.

La consejera de Salud manifestó que esta iniciativa contribuirá a "hacer más visible esta enfermedad, creando redes que fomenten una actitud más positiva y mejoren la calidad de vida de las personas afectadas". Asimismo, señaló que con una firma única se establece un marco de colaboración necesario para que el programa tenga un acceso homogéneo y, en este caso, llegue a todo el territorio andaluz.

Por su parte, la directora de la Fundación Stanpa, Val Díez, señaló que "nos satisface enormemente el hecho de que un ejemplo sanitario y social como es el Servicio Andaluz de Salud cuente con la Fundación Stanpa e incluya en su ámbito de actuación la vertiente humana y social que representa este programa, para fomentar la calidad de vida y el bienestar de las pacientes".