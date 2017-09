José Martín está "totalmente tranquilo" tras declarar y sigue adelante con la recogida de avales

Al haber dos aspirantes, Martín resaltó la importancia de que por primera vez se pueda elegir al secretario general en unas primarias. Así, no entendería que no se ejerciera ese derecho al voto "por un puñado de avales".

Martín también está dispuesto a ir más allá en el caso de que no se habilitasen esos mecanismos que plantea. Así, no descarta recurrir a la Comisión Ejecutiva Federal con "un dosier amplio con las irregularidades que se han cometido en el proceso en Huelva" y que son "francamente preocupantes y en algún caso hasta determinantes para el resultado final del proceso". Entre estas irregularidades "de todo tipo", mencionó "incumplimientos estatutarios varios", "situaciones de presión y de desigualdad" y "fraude en algunas de las hojas de candidaturas".

Caraballo confía en el trabajo de técnicos y políticos de Diputación

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, mostró ayer su confianza "plena" en el trabajo de los políticos y técnicos de la institución, por lo que aseguró que "no hay absolutamente nada" contra el ente provincial en la investigación de unas obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) por las que ayer declaró en la Comandancia su contrincante en las primarias del PSOE onubense, José Martín. Ante esto, el secretario general de los socialistas dejó claro que el ente provincial, tanto sus técnicos como sus representantes políticos, están "abiertos" a colaborar con la Guardia Civil y los juzgados en todo lo que sea conveniente "sin problema alguno, como hemos hecho siempre". Del mismo modo, indicó que los servicios jurídicos le han asegurado que la investigación se acota al periodo temporal de 2011-2014. En ese tiempo han liderado la Diputación Caraballo y su antecesora en la presidencia, Petronila Guerrero. "Yo no he firmado nada pero la responsabilidad también está en la cabeza" de la institución, señaló, dejando claro que "no hay absolutamente nada".