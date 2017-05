Jornada de reflexión y otros dos días de espera para votar

Se trata de un atípico proceso electoral ya que a la jornada de reflexión de hoy, hay que sumar otros dos días de tierra de nadie hasta que llegue la jornada de las votaciones que será el próximo lunes. En caso de que no salga elegido rector el día 22, habrá que esperar un lánguido mes hasta celebrar la segunda vuelta.

La campaña ha durado dos semanas que, como no podía ser de otra manera, han sido intensas para los tres candidatos. En ellas se han reunido con todos los colectivos posibles de la Universidad. Junto a ello, que no deja de ser lo que se espera de una campaña, estos días han sido destacados en referencia a los debates. El organizado por este periódico contó con la participación de dos de los candidatos. Francisco Ruiz anunció ese mismo día a la comunidad universitaria que no acudiría. El segundo y único debate en el que sí estuvieron los tres tuvo lugar el miércoles aunque se celebró a puerta cerrada para los medios de comunicación.

Estos días también conocieron una campaña anónima contra la candidatura de Francisco Ruiz que no recibió el visto bueno de la comisión delegada de la junta electoral.