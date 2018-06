Jiménez no irá a las municipales y en un año dejará la política activa

No hay que rascar mucho para constatar el cariño y la estima que atesora dentro y fuera de su círculo. "Coherencia", "honestidad", "respeto" y "bondad" suelen ser (no sólo ayer, sino habitualmente) las palabras más repetidas para referirse al político con más fuerza en la oratoria del Pleno municipal de la capital de los dos últimos mandatos y los tres años del actual. Siempre ha sido incisiva y propositiva su labor de oposición.

Con lágrimas en los ojos, Pedro Jiménez anunció que no repetirá como candidato a la Alcaldía por IU. Lo hizo sin perder un ápice de esa mezcolanza que le caracteriza: el toque del veterano maestro y la vivacidad a raudales del mero aprendiz. La astucia y la campechanía, a idénticas dosis, que ayer proyectaron unos vivarachos ojos tras unas gafas a punto de empañarse.

Y es que tomar la decisión "no ha sido fácil". Pero la ha meditado "durante mucho tiempo" y la ha sopesado con el coordinador provincial del partido, Rafael Sánchez Rufo, con otros compañeros de la dirección, su familia y su grupo de amigos. Y llega, por lo tanto, "en el momento oportuno".

Jiménez tiene claro que es la hora "de dejarlo". Hay "un tiempo nuevo en la política de IU, con el proceso apasionante de confluencia" con Podemos, Equo y colectivos sociales y, ante esto, considera que hay que dar paso a "gente con menos edad, más ganas, ilusión, fuerza e ideas renovadas". Ellos tendrán la encomienda de tirar del carro de lo que ha representado IU en el Ayuntamiento.

Tras dedicar "doce años a la ciudad", se marcha "satisfecho" pero no dejará la actividad política activa hasta dentro de un año. Seguirá en la dirección provincial y en el grupo municipal hasta el final del mandato, apoyando el trabajo de su compañera Mónica Rossi, quien tomará el relevo a partir de ahora como portavoz y llevará, por lo tanto, el peso del trabajo. La que es desde enero coordinadora local del partido se perfila ya como candidata a la Alcaldía por IU, si bien está por delante el proceso de convergencia con otras fuerzas.

Pero hasta la cita electoral municipal, Jiménez seguirá en IU, organización con la que aseguró sentirse "totalmente identificado" en su estrategia de confluencia y también con el trabajo que realiza Sánchez Rufo como coordinador provincial y el que desempeña Rossi al frente de la coordinación local de la asamblea de Huelva.

"Las personas no nos podemos eternizar en los cargos. Por circunstancias tuve que estar más tiempo de la cuenta como coordinador provincial y no quería que me pasase lo mismo como portavoz del grupo municipal y concejal", explicó. Su deseo, tal y como reconoció, fue siempre ser alcalde de esta ciudad. No pudo ser pero, en cualquier caso, se marcha "muy satisfecho" y "enormemente orgulloso" del tiempo que ha estado de edil defendiendo posiciones de izquierda y el programa de IU, en cuya defensa ha tratado siempre de ser muy riguroso.

Jiménez tiene a sus espaldas una larga trayectoria política y sindical que le llevó a ser coordinador provincial de IU desde el año 2000 hasta 2017, cuando fue relevado por Sánchez Rufo, quien ayer le acompañó en su anuncio. Antes, como sindicalista, fue el secretario general de Transporte de CCOO en Huelva, y llegó a formar parte de los máximos órganos a nivel estatal de este sindicato, al igual que hizo posteriormente en IU al formar parte de la anterior Consejo Federal.

Sánchez Rufo tuvo palabras de "profundo agradecimiento" para una persona que, en sus palabras, "ha sido capaz de defender, en momentos muy difíciles, el discurso de IU en defensa de las justas reivindicaciones de la gente de Huelva, manteniendo una coherencia que es valorada por todas las personas que lo conocen". Tal y como señaló, "se ha ganado el respeto de la gente, tanto de quienes piensan como él, como de quienes no". Por todo ello, será "difícil sustituirle".

Vecino del Huerto Paco con los pies en la tierra y las manos en la masa (famosos son sus arroces), Jiménez no levita ni para escoger un momento de todo lo vivido en su intensa trayectoria política. Se queda, tal y como aseguró, con el orgullo sentido cuando personas anónimas y humildes le han agradecido lo que ha podido hacer por ellas, al defender sus justas reivindicaciones.