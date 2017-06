Javier Valderas deja IU y el PCE por la "mezquindad" del partido hacia su padre

"Hoy, tras 23 años de militancia y tras mucho sopesarlo, he decidido tristemente poner fin a la misma tanto en IU como en el PCE". Es el inicio del mensaje con el que Javier Valderas, hijo del exdirigente de IU Diego Valderas, quiso hacer pública la ruptura con el partido que le ha visto crecer en el mundo de la política y con el que ha sido concejal de Lepe hasta que en septiembre del año decidió dimitir como edil tras el pacto de su agrupación con la formación de Pablo Iglesias. Valderas entiende que "los últimos acontecimientos vividos y sufridos a cuenta de la memoria histórica, una ley parida de las entrañas de IU y que no hubiera sido posible sin nuestra gestión en el gobierno, en la que la ruindad y la mezquindad han campado a sus anchas" para ir "contra el compañero, camarada y padre Diego Valderas". El exconcejal de IU de Lepe entiende que "ni la herramienta política, ni el partido son ya lugares donde pueda estar". Y es que entiende que se ha "convertido un espacio plural, en el que cabían el ecologismo, el marxismo, el movimiento social, incluso la socialdemocracia a la que el PSOE se le quedaba a la derecha, en algo sectario".

El mensaje lo lanzaba a primera hora de la tarde desde su cuenta de Facebook y prefirió atenerse a esas palabras y no realizar ninguna declaración más al respecto, aunque, eso sí, reconoció a Huelva Información que "no esperaba tanto revuelo" tras su decisión.

En su mensaje carga contra el que fue hasta ayer su partido y no esconde que "tendría mucho que decir, que recriminar y que gritar, pero jamás he odiado y no lo voy a hacer ahora, lo reservaré -añade- para cosas más vitales, conformaos con mi dolor, que lo tengo". Y concluye: "Tal vez mi marcha haga feliz a algunos y algunas, pero quizás les convenga echar un vistazo a su alrededor, porque es posible que yo sólo sea una gota más que se evapora en el desierto que estáis convirtiendo nuestro entorno".

Las declaraciones del exdirigente de IU en Lepe llegan después de que Diego Valderas haya renunciado a ser Comisionado de la Memoria Histórica, un cargo que planteó crear la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que fue duramente criticado tanto por IULV-CA como por el PCA, que incluso llegó a amenazarle con la apertura de un expediente disciplinario.