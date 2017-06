Izquierda Unida demandará en el Pleno la instalación de 'skateparks' por la capital

Izquierda Unida busca fomentar el ocio entre los jóvenes de la ciudad. En esta ocasión, el grupo municipal se ha fijado en el sector de los skaters, compuesto por más de 400 personas,para quienes van a pedir que se habiliten zonas específicas para el uso y disfrute del algo tan tradicional como el monopatín.

Para ello, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva llevará al próximo Pleno una iniciativa para que se construyan skateparks en la ciudad, y empezar como primer paso por la adecuación de la vieja pista que está situada en el Parque Moret y que, informa el partido, que no cumple con las normas técnicas necesarias para este tipo de instalaciones.

Asimismo, la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, añade que "también queremos que se construyan más pistas en el resto de parques públicos de la ciudad, por lo menos una al año, para extender estas instalaciones y atender la demanda de las personas que practican este deporte callejero, ya que actualmente no disponen de lugares con los requisitos de seguridad necesarios para ello". Rossi explica que "esta reivindicación se remonta al año 1990 y todavía Huelva no cuenta con ningún skatepark en condiciones de uso".

Rossi expone y argumenta que "el actual skatepark que se construyó en el Parque Moret no se puede utilizar" porque no cumple parte de la normativa, y por lo tanto "no reúne las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones deportivas para la práctica de este deporte, según precisa la Asociación Nacional de Skate".

Por ello, Izquierda Unida quiere que el Ayuntamiento adapte esta pista a la normativa para hacerla accesible, en condiciones de seguridad y se disponga a construir más en otros parques públicos y enclaves de la ciudad, de manera progresiva, para extender la práctica de este deporte a los distintos barrios de Huelva.

La concejala añade que "en Huelva existe una asociación de practicantes de skate, denominada Somaskate Club Huelva, con las que el Ayuntamiento de Huelva puede contar para diseñar y ubicar los skateparks que están demandando".