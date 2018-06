Isabel Franco deja la ejecutiva andaluza de Podemos ante el modelo de confluencia con IU

No es sólo una decisión personal, sino el "fruto de una reflexión mantenida con muchos militantes y compañeros". La diputada de Podemos por Huelva, Isabel Franco, anunció ayer su dimisión como secretaria de Sociedad Civil de la Ejecutiva de Podemos Andalucía (lo que no afecta a su condición de congresista) porque, aunque asegura estar de acuerdo con la confluencia de su partido con IU, no comparte los métodos de la coordinadora general, Teresa Rodríguez, a quien acusa de "crear una organización nueva" con el manifiesto difundido para buscar apoyos al proceso de convergencia de cara a las autonómicas y municipales.

Franco no es partidaria de las primarias conjuntas porque, según explica, obliga a tener que contar con un censo propio y a montar una marca propia, con identidad distinta. Y eso, a su juicio, es traicionar los valores de Podemos y ya no solo eso, es "desconectar esta nueva marca de Podemos y de las bases". Según aduce, las decisiones adoptadas se toman al margen de las bases y también de la dirección.

De hecho, su dimisión llega después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advirtiese el lunes de que el acuerdo alcanzado por la secretaria general del partido en Andalucía con IU para confluir en las autonómicas "contraviene" al reglamento elaborado por la dirección estatal al establecer primarias conjuntas para elaborar las listas electorales.

En este sentido, la diputada considera que lo que la coordinadora general de Podemos Andalucía está haciendo es "crear una organización nueva, con un censo propio, para lo que han sacado un manifiesto en el que solicitan 50.000 contactos con un código ético propio y con recursos y decisiones en las que no va a participar Podemos".

Advierte, además, de que el acuerdo con IU va a ser tomado por un equipo negociador que no será el consejo de coordinación de Podemos Andalucía, sino "por un grupo de seis personas que decidirán de forma autónoma los términos del acuerdo definitivo y que solo informarán cuando el acuerdo está cerrado". Según subraya, esta misma línea ya fue seguida "por un grupo de personas de la dirección de Andalucía cuando registraron un nuevo partido llamado Marea Andaluza, ocultándolo al resto de la dirección".

Ante esta situación, Franco hizo ayer un llamamiento a los inscritos y militantes de Podemos Andalucía para impulsar una plataforma y "defender" al partido. Esta plataforma tendrá, según avanzó, dos objetivos. El primero es que los candidatos al Parlamento andaluz sean elegidos en unas primarias propias de Podemos Andalucía, para después llegar a acuerdos con IU y otras fuerzas de cara a la conformación de listas. Con ello, se pretende que los cargos públicos "rindan cuentas", "sean elegidos por los inscritos" de la organización y queden "sujetos al código ético" de Podemos. El segundo es que la marca de Podemos ocupe un lugar principal, "como votaron los inscritos e inscritas el pasado marzo con un 92,2% de apoyos".

"Seguiré trabajando para que Podemos Andalucía lidere el cambio con otras fuerzas hermanas para ser la alternativa al PSOE de Susana Díaz. Pero lo haré desde Podemos, obedeciendo los intereses de los inscritos e inscritas porque las direcciones se pueden equivocar, pero la gente no se equivoca", manifiesta.

La dirección andaluza de Podemos tildó de "falsas" las razones esgrimidas por Franco, quien mantiene su cargo en el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA), máximo órgano entre congresos. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez, enmarcó sus acusaciones en el debate abierto sobre la descentralización del partido. Así, negó que Rodríguez quiera crear una organización nueva con el proceso de confluencia y sostuvo que del mismo saldrá una coalición política de varias organizaciones que mantendrá su independencia y capacidad de decisión.

"Respetamos su decisión. Su postura es legítima, pero también minoritaria dentro de los órganos de Podemos", aseguró el dirigente, quien considera "falsas" las razones dadas para dimitir de Isabel Franco, afín a la minoritaria corriente "pablista" de Podemos en Andalucía.