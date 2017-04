Innovación, formación y cambio empresarial serán políticas clave

Es partidaria de trabajar con la mirada puesta en el largo plazo, con la pupila cambiante de un indicador a otro y, aunque asegura que si tuviera la receta perfecta probablemente no estaría aquí, María José Asensio cree que hay tres tipos de política que serán "la clave de lo que seremos".

Serán fundamentales, a su juicio, para que no pase lo que ha ocurrido tantas veces, cuando "todos hemos intentado una salida coyuntural de la crisis a corto plazo". En este sentido, la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio apuntó que la Junta de Andalucía, por ejemplo, "desde el año 2013 ha puesto sobre la mesa 2.000 millones de euros para políticas activas de empleo", si bien, tal y como reconoció, no es suficiente y, además, aunque se trata de una herramienta válida y necesaria, estas ayudas no suponen cambios estructurales.

Entonces, ¿cuáles son los tres pilares en los que, bajo su punto de vista, hay que hacer política? El primero de ellos es la I+D+i. Porque para Asensio son fundamentales las políticas encaminadas a la acumulación de conocimiento tecnológico. "Llevamos muchos años diciéndolo, pero es cierto que en la última década ha descendido la inversión en España en esta materia de un modo inaceptable", criticó.

El otro pilar se basa en la formación y la capacitación de trabajadores, factores "mucho más necesarios" ahora que nunca. Y es que esa idea que hace tiempo ya se tenía de que "lo que tenemos que hacer es aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida" hay que trasladarla también a todos los niveles de formación.

En tercer lugar, Asensio considera que las políticas deben ir encaminadas a una nueva función empresarial, que tiene que asumir que el cambio va a producirse y debe posicionarse. Así, los empresarios y los emprendedores serán protagonistas y formarán parte del nuevo escenario.

Pero, en su opinión, es necesario un cambio de actitud y, para ejemplificarlo, recurrió a la biología, en concreto a la actitud del depredador y de la presa. El primero, según recordó, tiene los ojos más pegados y cuando observa una posible presa analiza costes y beneficios para ver si gasta más energía en cazarla que la que conseguirá al comérsela. Así, intenta elegir a la presa que, con menos coste, le provea de más energía y, una vez que lo decida, la cogerá y ya no la soltará.

Respecto a la presa, la viceconsejera escogió el modelo del suricato, que todo lo ve y que analiza los cambios que se producen en su entorno. Pero su reacción siempre será correr y esconderse.

Pues bien, si se mezclan las dos actitudes y se extrapolan a la función empresarial, Asensio cree que "encontraremos ahí a un conjunto de personas idóneas para entrar en ese nuevo modelo en unas condiciones aceptables".

Junto a estos tres objetivos políticos -innovación, formación y función empresarial- la viceconsejera abogó también por el fortalecimiento de la industria "para encontrarnos en una posición más fuerte en un nuevo modelo productivo" y por la especialización productiva que la UE fomenta. Sobre esta última cuestión, recordó que la Junta tiene su propia estrategia de especialización inteligente, a la que dedica recursos.

Asensio también precisó que la Junta asume estas cuestiones en su Estrategia Industrial 2020 y en el Pacto por la Industria, del que se ha hecho partícipe a "todos los agentes que tienen algo que decir en la industrialización de Andalucía". Porque, según insistió, hace falta un nuevo pacto social pero también la complicidad en el desarrollo del sector industrial para el conjunto de la economía andaluza. Este pacto, firmado el pasado 30 de enero por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y los máximos responsables de la CEA y los sindicatos UGT y CCOO, cuenta ya con más de 400 adhesiones.

Por último, al referirse al compromiso con el empleo de calidad, María José Asensio hizo un guiño al sector industrial onubense que, en sus palabras, "ha demostrado en estos años que es el que tiene más capacidad y experiencia" en este extremo.