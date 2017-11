Infraestructuras y unidad: los ejes para el desarrollo de la provincia

Parece alcanzable y evidente, pero después de décadas de desarrollo son la base sin la que Huelva se quedará en el vagón de cola del progreso. La provincia necesita unidad e infraestructuras para subirse a la alta velocidad en la que sin más remedio deben estar los sectores estratégicos de la realidad económica de la provincia. Con una unanimidad aplastante, los representantes de la administración y del tejido empresarial de Huelva ponen sobre la mesa esos dos elementos como base "imprescindible" para que Huelva llegue "donde se merece". Lo más difícil, que es la calidad y la singularidad de la materia prima con la que cuenta, ya lo tiene; ahora queda saber añadir valor a una producción y acercarla a nuevos mercados para ser competitivos.

El Puerto, La Federación Onubense de Empresarios (FOE), Freshuelva, el Consejo Regulador de Vinos del Condado, La Federación Onubense de Cofradías de Pescadores, el sector cárnico, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe), la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio se sentaron ante la mesa de un desayuno de redacción organizado por Huelva Información y patrocinado por la Diputación de Huelva para asentar los cimientos del futuro de Huelva.

Abogan por una marca unificada que sea capaz de potenciar una única imagen de la provincia

A estas alturas nadie duda de la fuerza de las singularidades de la provincia: natural, climatológica, estratégica y productiva con dos elementos que por sí mismos son una etiqueta de presentación: el jamón y la fresa. Pero con eso no vale: "La transformación de los productos debe quedarse aquí". El primero en subrayarlo fue el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, a quien le siguieron cada uno de los ponentes que durante más de dos horas ofrecieron una clase magistral de la economía provincial. Caraballo, como buen anfitrión, abrió el turno de intervenciones, tras la presentación del acto por parte del director de este periódico, Luis Pérez-Bustamante. En una exposición concisa, dibujó de forma detallada las bondades de cada uno de los sectores productivos de la provincia. Pero también de las carencias. ¿La primera? Las infraestructuras, fundamentalmente de comunicaciones. Hubo autocrítica, porque el objetivos es avanzar: "No hemos sido capaces de ir todos los partidos de la mano para reivindicar a todas las administraciones conexiones que acerquen el destino". Abogó por un clúster que se preocupe del desarrollo de la provincia; lo mismo que el director general de la Cámara de Comercio, Arsenio Martínez, que habló de un lobby como eje para "traer a Huelva nada más de lo que simplemente merece". Una vez más, fue unánime la apuesta por un grupo de presión que el presidente del Puerto de Huelva, José Luis Ramos, entiende que debe incluir "la concienciación" de la sociedad: "Si somos los primeros, eso es sagrado... La conectividad es el futuro, el presente", sentenció.

La carencia en infraestructuras es la reivindicación histórica de los empresarios. Y el encuentro organizado por Huelva Información sirvió una vez más para que desde la Federación Onubense de Empresarios se reclamase su análisis como un "asunto de Estado". El vicepresidente de patronal, Juan Fernández, tiene claro que el aeropuerto es "prioritario" porque sin conexiones, el producto pierde mercado, el destino no llega y las conducciones de agua necesarias para los regadíos, tampoco.

Los asistentes a la mesa dejaron en la puerta de entrada las siglas y de ahí que esa reivindicación por las conexiones se hicieran extensiva también a la Junta de Andalucía: "Son necesarias las infraestructuras hidráulicas, viarias, el aeropuerto y las hidráulicas", asintió el delegado provincial, Francisco Romero. La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) también ve precariedad en las conexiones, pero entiende que hay que reclamarlas con la cabeza fría. Y por eso, su vicepresidente, Juan del Olmo, aboga por "ir a lo mínimo para no perder todo".

Una de las singularidades de Huelva es la estructura de su tejido empresarial. Se teje con negocios que, en el 87% de los casos, sólo tiene entre 1 y 2 trabajadores. Su densidad se queda por debajo de la media hasta el punto de que harían falta 5.000 negocios más para tener un estatus normal. Pero es que además, en los últimos ocho años se han perdido 400 empresas en el sector de la industria. Para afrontar esta realidad, sólo cabe hacerse fuertes y crecer de la mano de la unión. Básicamente, entendida como cooperación, porque sólo así se coge fuerza para estar presente tanto en el interior como en el exterior. Lo perciben muy bien en las cooperativas, donde saben que los localismos "son el gran enemigo". Esa falta de unidad se materializa a la hora de exportar. No hay tamaño suficiente en nuestras empresas para responder a una demanda de producto en el exterior, y si "la exportación es una obligación y no una opción, como entiende la gerente de Los Romeros de Jabugo, Yolanda Escuredo, la unidad es la única vía para crecer y dar respuesta a grandes pedidos. Pero no sólo eso. La imagen de Huelva debe ser como un conglomerado que sea reconocible más allá de las fronteras y para ello hace falta una marca que identifique la mercancía, el producto, el destino o el paquete que se quiera presentar bajo un mismo paraguas. Porque sin unidad se pierde el potencial de tener, por ejemplo, la mayor producción nacional de pulpo, la casi totalidad de chirla de Andalucía o la mayor industria nacional de cigala. ¿El ejemplo a seguir? La DOP Jabugo, "que se ha logrado, aunque hayan hecho falta once años" para ir todos a una y conseguir un producto "universal que se vende solo".