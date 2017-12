El Infanta cerrará camas en Navidad y el Juan Ramón asegura que no

La actividad quirúrgica pasará de cinco sesiones diarias a una entre el 26 de diciembre y el 5 de enero. Ese descenso, que puede considerarse lógico por tratarse de una época como es la Navidad, también fue cuestionada por el Sindicato Médico, "teniendo en cuenta las listas de espera en Huelva, que doblan la media andaluza". Para el SM, "los médicos realmente no disfrutan de vacaciones, ya que o bien tienen que adelantar trabajo antes de irse o lo acumulan para cuando regresen, pues lo que los hospitales hacen es cerrar sus consultas mientras que ellos estén con sus días libres". Finalmente, respecto a las consultas externas, "no se nos ha dado información".

El Hospital Infanta Elena cerrará camas cuando lleguen las semanas de Navidad mientras que el Juan Ramón Jiménez, en principio, no tiene pensado hacerlo, lo que sería una novedad en lo que se refiere a este centro sanitario, que ya el año pasado optó por el cierre de medias alas y no completas, lo que desde las formaciones sindicales se interpretó como un golpe de efecto.

"Desvestir a un santo..."

Los centros de salud mantendrán la tónica habitual de no tener cobertura de vacaciones de su personal, sea sanitario o no. En el caso de los médicos, éstos se encargarán del cupo de pacientes de sus compañeros. De este modo, habrá dos tandas, si bien los médicos no cobrarán la asunción de los pacientes de otras consultas si no cubren una jornada completa de 8:00 a 20:00. El Sindicato Médico apuntó que "sólo en aquellos lugares donde hay un solo médico se recurre a una sustitución", aunque lo que se suele hacer es "desvestir a un santo para vestir a otro", ya que se lleva algún médico de otro centro para cubrir esos días de vacaciones.