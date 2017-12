IndustriaEjercicio de consolidación

La nueva planta que la empresa Ence comienza a construir en sus antiguas instalaciones y el proyecto que Cepsa tiene en el ámbito de los aromáticos, la nueva capacidad de producción de Decal con su reciente ampliación o los planes de desarrollo de todo lo relacionado con el gas natural de Enagas, serán buena parte de los planes con los que las empresas industriales afrontan un año en el que sobre la mesa, además de superar las cifras de producción y rentabilidad que se consiguieron el pasado ejercicio -todo hace indicar que así será- afronta tal vez dos retos todavía más importantes; el primero de ellos hacer frente a la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 puesto encima de la mesa por la Junta de Andalucía y, todavía más trascendente, conseguir que su actividad sea entendida como algo consustancial a la propia evolución de la provincia, cuyos beneficios contribuyen al aumento de riqueza y desarrollo de todos.

Es el plan de la Junta el que más debe afectar a la provincia más industrializada de toda la comunidad autónoma, con más de 3.000 empresas y 17.600 puestos de trabajo. El objetivo del mismo que a lo largo del año que viene comenzará a hacerse efectivo, es aumentar el peso de la industria desde un 12,5% de aportación al Valor Añadido Bruto de Andalucía, hasta dejarlo en un 18% en tres años, un nivel que, al menos en Huelva sí se alcanza. Los 8.000 millones de euros con los que está dotado, deberán verse aplicados a partir de los próximos meses.

En lo que se refiere a las empresas en particular, será Cepsa la que acometerá una inversión más importante, con 160 millones de euros. De ellos, 45 serán para la producción de xilenos, dentro de los procesos de optimización de aromáticos en su Planta Química, un proyecto que permitirá la creación de 200 empleos en su planta de Palos y que supondrá incrementar su producción hasta en 95.000 toneladas al año.

En lo que se refiere a la petrolera, una vez superada la parada técnica que se produjo a comienzos de año, será este un ejercicio en el que se registrará un apreciable incremento de producción, al igual que se vivirá en Atlantic Copper una vez implementados los procesos de mejora introducidos después de más de un mes sin producción.

No obstante, será la nueva planta de biomasa que la empresa Ence llevará a cabo en sus instalaciones onubenses, una de las novedades más significativas en el entorno industrial. La inversión prevista se sitúa en el entorno de los 74 millones de euros para la puesta en marcha de unas nuevas instalaciones de 40 MW.

La planta de Huelva es la parte más importante del Plan Estratégico de la empresa, que contempla unas inversiones hasta el año 2020 de 325 millones de euros y una producción de energía renovable con biomasa en el entorno de los 380MW/h. La instalación autorizada contará con un consumo de biomasa de 290.000 toneladas al año y un impacto sobre 100.000 hectáreas agrícolas. Se trata de una energía renovable, puesto que la biomasa surge de los residuos que salen de los bosques y de los restos agrícolas, lo cual redundará en una mayor seguridad y prevención ante los incendios.

Las inversiones de Decal realizadas en el último trimestre del año redundarán en un aumento de la producción para una empresa cada vez más implicada en su establecimiento en Huelva, que ha conseguido ser la principal cabecera en toda España. Los proyectos de la misma se encuentran en incrementar sus tráficos y en conseguir una líneafeeder con Algeciras como una solución para los pequeños tráficos que precisa.

Según señaló hace apenas unos días el gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Energéticas y Básicas (Aiqbe), Rafael Eugenio Romero, la producción de la Aiqbe alcanzó los 8.220 millones de euros, un 18% menos con respecto a 2015, pero explicó que ese descenso se ha visto condicionado por la reducción de los precios de las materias primas, a pesar de haber batido varios récords de producción.

De este modo, aunque aún no están cerradas las cifras de este 2017, se mostró convencido de que serán "mejores", puesto que han sido unos meses "muy positivos" para el sector, el cual sigue generando el 94% de sus empleos fijos y de calidad. "Cuando se habla de mejores resultados no es respecto a la facturación, que puede ser anecdótica por los precios internacionales, sino por el volumen de inversiones y el mantenimiento del empleo y la formación de calidad que demuestra el compromiso de permanencia de la industria onubense en un claro ejemplo de convivencia con los demás sectores económicos, la sociedad y el medio ambiente", enfatizó.

En este punto, destacó el compromiso de las empresas asociadas en Aiqbe con el desarrollo pleno de la Formación Profesional Dual para mejorar la empleabilidad de los estudiantes onubenses, uno de los objetivos en los que la asociación se encuentra más implicada.

No obstante, el verdadero caballo de batalla que deben dar las industrias en su conjunto en la provincia, es el de conseguir la aceptación de toda la sociedad onubense. El ejercicio de transparencia y su implicación en proyectos sociales de toda la provincia son pasos en esa dirección que deben conducir al convencimiento generalizado del cumplimiento estricto de las exigencias medioambientales dictadas por las autoridades europeas y que se cumplen con creces. Borrar el recuerdo de un pasado ya lejano donde dichos requerimientos no se tenían en cuenta, debe ser el verdadero objetivo de todas las industrias del Polo Químico; explicar sus proyectos y sus métodos debe ser el camino elegido para que se asuma como propia una industria que redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto, tanto en generación de riqueza como de puestos de trabajo en una provincia que no puede dejar al margen ninguno de los dos aspectos que condicionan su devenir diario. El reto se ha dilatado demasiado tiempo y el próximo ejercicio debe tomarse como el inicio de la recuperación de un prestigio que nunca debió perderse.