Impulsar la economía social es estimular la RSC y viceversa

La Responsabilidad Social Corporativa que impulsamos muchos profesionales es aquella en la que las empresas de cualquier actividad o tamaño asumen compromisos de creación de valor económico y social, y de respeto a las personas dentro y fuera de sus estructuras, algo que incluye el medio ambiente del que dependemos todos.

La ley española de Economía Social de 2011 la define como "el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen el interés general económico o social, o ambos".

Es necesario insistir en la sensibilización, en la información y la formación

Personalmente yo, más allá de las formas jurídicas de empresa que tienen cabida o no en la Ley de Economía Social 5/2011, no veo diferencias importantes. Por eso creo que impulsar la economía social es impulsar la RSC, y que impulsar la RSC es impulsar la Economía Social. Aún más, que este modelo de gestión centrado en el interés general y a largo plazo será la única opción posible de hacer negocios en un futuro no tan lejano.

La Declaración de Madrid por la Economía Social y la realidad

España ha acogido esta semana pasada el encuentro europeo más importante hasta la fecha sobre Economía Social. Se han dado cita en Madrid varios países de la UE en una cumbre con un sugerente título: La Economía Social, un modelo empresarial para el futuro de la Unión Europea.

Once países han terminado la cumbre firmando la que se recodará como la Declaración de Madrid en la que piden a la Comisión Europea que otorgue un lugar prioritario a la Economía Social en las políticas y estrategia europeas para dinamizar su desarrollo. Eso está bien. No viene mal, claro que no. Pero hay quienes empezamos a echar de menos acciones de mayor calado en paralelo a las buenas intenciones.

La Estrategia Española de RSC aprobada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en julio de 2014, en el marco de la estrategia europea a 2020, va avanzando, no es que no avance. Algunas de las medidas contempladas se van produciendo. Por ejemplo acabamos de estrenar el portal web de Responsabilidad Social. El sitio www.empleo.gob.es/es/rse/ es el broche de la Orden Ministerial ESS/1554/2016 que regula desde el pasado mes de septiembre el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social. Dijo la ministra Fátima Báñez en la presentación del portal el pasado martes que ya hay más de 200 entidades que han registrado ahí sus informes de sostenibilidad. Por algo se empieza. Lo que pasa es que son millones las empresas, y a riesgo de pecar de pesada, la mayoría son medianas, pequeñas, pequeñísimas o autónomos. Y estos están en su mayoría muy alejados todavía del informe de sostenibilidad y de esta cultura empresarial tan necesaria.

No quiero ser pesimista, ni criticar por criticar. Como diría un buen amigo mío "no ha estado el horno para bollos" en la gobernabilidad de este país. Lo que pasa es que siempre se me queda enganchada la misma pregunta: ¿acaso el interés general, el valor social, la creación de empleo, la dignidad en el trabajo, la sostenibilidad, el futuro ambiental y las personas no merecen un acuerdo sólido al margen de colores políticos?

Es necesario insistir en la sensibilización, en la información y la formación, pero sobre todo en medidas reales que faciliten a las Pyme y a los autónomos adoptar esta estrategia de gestión, ya sea en la Economía Social o en la RSC, sin poner en riesgo su viabilidad. Que ya les cuesta bastante sobrevivir en el día a día tributario.

Al menos la Declaración de Madrid también reivindica el fomento de la Economía Social desde la escuela, donde por cierto también sería muy necesario revisar cómo inspiramos a los que son el futuro del país para que sean conscientes de la enorme importancia de la innovación, el interés general y el emprendimiento.