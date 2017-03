Ideas para el Muelle de Levante

El Puerto de Huelva hace estos días una invitación a los onubenses para que participen con sus ideas en la remodelación del Muelle de Levante y, para ello, lanza una encuesta sobre algunos aspectos de cómo les gustaría que fuese. Está cerrada a determinados elementos que podría tener en un futuro.

No sabemos si esto es lo que siempre se pidió en Huelva de tirar la valla del Puerto para ganarlo a la ciudad, que podría adelantarse hasta la misma línea de agua de la Ría. Una orilla que en su día estuvo en la misma calle Méndez Núñez y que buscó en las primeras décadas del pasado siglo ganar la pleamar para crear todo el frente del Muelle de Levante. A veces hay quienes se preguntan cómo esta ciudad vive de espaldas al mar. No es correcta esa afirmación, tan cerca al mar que en verano lo recorremos de Matalascañas a Canela. Siempre vivió del mar, pero no entre los esteros y las marismas, que es lo que le rodea.

Ocurre que es bueno recordar que ahora que se proyecta el documental La gran ola, la ciudad donde creció por miedo al mar fue en lo más alto, en los cabezos. Después fue conquistando terreno y llegó al Muelle de Levante, aunque solo para la actividad portuaria, que necesitaba una expansión. Hay que salir de lo que hoy conocemos como barriada de Pescadería, dejar El Dique y los saladeros para obtener una visión más amplia de futuro de ciudad. Aquello se fue ampliando y la actividad portuaria se aleja hacia el Nuevo Puerto, ya en el término de Palos de la Frontera pero en dominio del mismo Puerto de Huelva.

Así las cosas, es un acierto que el Puerto mire a la ciudad, porque no es que la ciudad siempre estuvo de espaldas a su puerto, sino que más bien fue al revés. Hay grandes proyectos que nacieron al amparo del Puerto, como fue la línea de paseo a la Punta del Sebo hace ahora un siglo. En los sesenta quedó para lo industrial y hace unos años se recuperó como paseo y carril bici. Más recientemente el Puerto le robó la bajamar a todo el frente del Nuevo Colombino y se adentró en la Ría. Hoy es un paseo hermoso, con muchas visitas. Pero no dude nadie que lo que más gusta es la parte diáfana en la línea de agua, pues deja ver lo que aún no ha tocado el hombre.

Lo interior del paseo, pues qué quieren que les diga. Un pequeño minigolf con recreación de montañitas cubiertas de césped, mucho pino donde nunca los hubo, porque la repoblación de los cincuenta se hizo en el Campo Común de Cartaya y a las puertas mismas de Doñana. Aquí quedaron mejor los eucaliptos, grandes; hoy los que subsisten son centenarios, ofrecen porte, sombra y una barrera al viento que llega del mar.

Sí, ahora es un mobiliario moderno pero no es precisamente el más interesante. Con espacios a modo de placitas y auditorios que están muy bien en los diseños, pero a los que puede ocurrirles como a los que colocan en las barriadas, que el día de la inauguración están muy bien y a los pocos años es una pena volver a encontrárselos. Por eso es muy importante acertar en lo que se instala, no llenarlo de cosas inútiles y, sobre todo, si es posible usarlos con actividades.

El Puerto parece que quiere acertar ahora con el futuro del Muelle de Levante y lanza una batería de preguntas a modo de encuestas con puntuaciones del 1 al 5. Pregunta qué se quiere, si principalmente pavimentado, ajardinado, estatuas, fuentes, bancos y farolas, carril bici, lugar para el ocio cultural, de bares y restaurantes, de comercios y mercadillos. Junto a esto se pregunta también qué nivel le da a las medidas de amortiguación de ruido, empleo de materiales reciclados, recuperación del agua, reciclaje de residuos y consumo energético de fuentes renovables.

Lo que se desprende al ver la encuesta sobre los deseos futuros es que el Puerto debe contar con la ciudad e integrarse en ella, dejar su divorcio histórico. La cercanía solo se produce en los meses de verano, para coger la canoa. Cuando la ciudad históricamente se acercó hasta el Muelle de Levante era para participar en el programa de actividades lúdicas del llamado Programa de Verano, que luego se convirtió en las Fiestas Colombinas. Las acogía el muelle porque era diáfano y paraba la actividad portuaria durante el tiempo de las mismas. Luego saltó la barrera del muelle de Río Tinto y se instaló en esta zona ganada a la marisma, hasta que llegó el Nuevo Colombino y lo desplazó cerca del muelle de hierro. Más tarde, con la venta de estos terrenos por parte del Ayuntamiento las fiestas pasaron a la trasera del Tiro de Pichón. Las fiestas de la ciudad recluidas, marginadas en el espacio más pésimo. Igualmente se podía traer al muelle el mercadillo de los viernes que ahora está allí recluido.

En las últimas fiestas se vio que para los fuegos artificiales se abarrotó el Paseo Marítimo. El Ayuntamiento, además, le está dando la vitalidad de cercanía con la ciudad, pero eso es muy difícil de conseguir si permanece donde está el recinto colombino.

El Puerto debe conocer cuál es el proyecto de ciudad que se quiere en la avenida del Nuevo Colombino, y en el mismo Muelle de Levante; incluidas las Fiestas Colombinas. Siendo respetuosos con elementos tan singulares como los tinglados. Lo que se ha hecho hasta ahora en el Muelle de Levante es de dudoso gusto. Como la glorieta de las Canoas. Donde pusieron un estanque de agua y elevaron el acceso, con lo cual se margina a los disminuidos físicos. Luego, donde había unas marquesinas que miraban a la Ría las apantallaron con una hilera de setos. Lo abigarraron todo y que quedó llena de chismes.

Con los saladeros lo que se proyecta es tirarlos para un nuevo espacio de restauración. Es bueno tener los pies en el suelo, no se vaya a crear una burbuja de bares y restaurantes que no absorba la propia ciudad en la vida.

El derribo de las naves de Crustamar es el que devuelve el debate a primera línea. Hay que decir que al final su construcción fue la más respetuosa con el muelle, al menos por lejanía y altura, y entonces fue discutida. Nada que ver con lo que más tarde se levantó en Pescadería.

Desde el derribo de Crustamar se mira al Muelle del Tinto y se ve el bocado que se le dio hace más de medio siglo. Urge darle unidad, sin más historias que dar continuidad a las dos partes, que los concursos de iluminados por ideas futuristas no ofrezcan inventos que destrocen lo que hay en la actualidad. El muelle lo que necesita es naturalidad y continuidad a lo realizado que, por cierto, ya es moderno. La cota cero debe estar donde arranca en tierra o adaptar ascensores; nada de grandes pasarelas que serían una horterada.

En el Muelle de Levante hay que disfrutar de su grandiosidad, sintiéndolo cercano, haciendo ciudad, dignificando Las Colombinas acercándolas de nuevo a la Ría. Ese es el futuro, enlazándolo con la historia y el ayer.