IU apunta a que su candidato a la Alcaldía podría ser un concejal del Ayuntamiento

Izquierda Unida apunta a que su candidato a la Alcaldía de la capital onubense podría ser uno de los concejales de la actual Corporación Municipal. El coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, manifestó que "lo lógico es que sea alguien que esté en el Ayuntamiento". No obstante, Sánchez Rufo no descarta ser candidato, aunque subrayó que "no está previsto".

El coordinador provincial de IU presentó ayer junto a la responsable de Organización de su partido, Silvia Zambrano; el parlamentario de Podemos Andalucía, Jesús Romero, y la representante de los círculos de Podemos en la provincia, Esther Carbajo, el proyecto Adelante Andalucía. Sánchez Rufo señaló que están inmersos en el proceso de confluencia y se celebrarán primarias.

Romero asegura que es "la misma fórmula" de Unidos Podemos en el marco estatal

Tanto el parlamentario de Podemos Andalucía como el coordinador provincial de IU consideran esta confluencia política la alternativa real para el cambio. Sánchez Rufo indicó que se ha incorporado Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista y esperan que lo haga Equo, "queremos crear un espacio de ilusión, en el que vamos a tener que gestionar contradicciones, diferencias, que vamos a tener que solucionar con diálogo y democracia. Lo importante es que seamos capaces de sumar y gestionar las contradicciones que abordan todas las fuerzas políticas".

Desde Izquierda Unida se aboga por que se adhieran colectivos que quieren el cambio en Andalucía y en los ayuntamientos, "y seamos capaces de generar la ilusión necesaria para lograr un cambio que Andalucía necesita, después de cuarenta años de gobierno del PSOE".

Jesús Romero comentó que el acuerdo firmado entre Izquierda Unida y Podemos en Andalucía "es fruto de la necesidad que tenemos ambas organizaciones de contribuir a formar un espacio más amplio, con otras fuerzas políticas, con otras organizaciones, con las personas que en el día a día han estado encabezando movimientos colectivos, movilizándose por escenificar una situación de completa falta de acuerdo con las políticas que se han ido manteniendo por el Gobierno andaluz en los últimos cuarenta años, sobre todo durante la crisis. Si en el resto del Estado ha sido el PP el que ha tenido en la mano la práctica de las políticas de austeridad y de recortes, aquí ha venido de la mano del PSOE".

Según Romero, "es una propuesta de ruptura total con una situación política que ha llevado a Andalucía y a la provincia de Huelva, en especial, a ser la que menos dinero por habitante invierte en sanidad, la que peores infraestructuras tiene, y que registra datos insufribles de riesgo de pobreza, desempleo y precariedad. Es necesario establecer un proyecto amplio, abierto, colectivo, que ilusione al máximo posible de andaluces para construir la alternativa real al Gobierno de Susana Díaz".

Silvia Zambrano, que recalcó que "unidos somos mucho más fuertes", indicó que Huelva "debe dejar de ser la provincia que tenga los segundos salarios más bajos de España, que condena a las mujeres a una situación de pobreza". Subrayó que "hay necesidad de un cambio a nivel andaluz, de la mano de una alternativa real, de izquierda, que ilusione a la gente".

Respecto a las voces críticas a esta confluencia, Romero aseguró que no hay ninguna fórmula diferente a Unidos Podemos en el marco estatal, "que fue aprobado en su día". Manifestó que Podemos Andalucía "tiene la capacidad de establecer la fórmula jurídica y política con la cual se va a concurrir a las elecciones".