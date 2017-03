IU pide una reunión urgente para analizar la "insostenibilidad" del proyecto de Fertiberia

Izquierda Unida no entiende que exista un órgano de Participación de los Fosfoyesos y no se dé cuenta dentro de el de los avances que pueda haber respecto a los proyectos que hay en marcha para la recuperación de la zona afectada por el vertido en la marisma onubense. Y tampoco comprende cómo tras conocerse que "no es sostenible" el planteamiento que ha presentado Fertiberia para la recuperación de la zona, según los primeros avances de la investigación que llevan a cabo los técnicos designados por la propia mesa de participación, no se haya convocado una reunión para ver "qué hacer a partir de ahora", según el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez.

Jiménez ha reclamado esa reunión al alcalde y pide que en ella participen también los integrantes del comité de expertos designados tras la propuesta del propio órgano de participación, y que su director, José Borrego, aporte los detalles por los que ve "insostenible" el proyecto de Fertiberia, tras comprobar la "inestabilidad" del apilamiento de los 120 millones de toneladas de fosfoyeso. "Esto se desconocía hasta el miércoles" por parte de los integrantes del órgano de participación, a pesar de que se acordó en su día que la mesa debía informar de forma periódica de los avances que se fueran produciendo de forma paralela a los trabajos de la comisión de expertos.

A juicio de Jiménez, es de "vital importancia" lo manifestado por José Borrego, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra sometido a exposición pública en periodo de alegaciones el plan con el que Fertiberia pretende llevar a cabo su proyecto para tratar la zona cubierta por los fosfoyesos.

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Huelva recordó que los grupos municipales de la corporación municipal, junto con numerosos colectivos ciudadanos y ecologistas, así como miles de onubenses han rechazado los planes de Fertiberia por "limitarse a tapar los fosfoyesos y actuar sólo en 720 de las 1.200 hectáreas afectadas por estos vertidos".