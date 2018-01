IU pide de nuevo a Cruz que convoque de manera "urgente" la Mesa de los Fosfoyesos

El presidente del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, ha pedido "de nuevo" por escrito al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que "convoque de manera urgente una reunión del Órgano de Participación de los Fosfoyesos, en la que participe el coordinador del comité de expertos que se está encargando de buscar una solución al problema de las balsas que desde hace tantos años afecta a la ciudad".

Según informó ayer IU, Jiménez solicitará en la reunión del órgano que se aclare "si va a existir o no financiación suficiente para que el comité de expertos pueda realizar su trabajo o no, ya que sería lamentable que se resolviesen las alegaciones al proyecto de Fertiberia y que no tuviésemos una solución elaborada del el órgano de participación".

A su juicio, cada vez que el Órgano de Participación de los Fosfoyesos se ha reunido ha sido porque "se lo hemos tenido que pedir desde IU por escrito al alcalde para que lo convoque, siendo la última vez que este órgano se reunió en abril del año pasado".

Jiménez se mostró convencido de que esta dinámica demuestra que el alcalde parece "no tener ningún interés" en que este órgano aborde la problemática para la que se creó. Al tiempo, criticó que se tengan que enterar, fuera del Órgano de Participación, de decisiones que "se están tomando relativas a los trabajos del comité de expertos y de las necesidades y carencias que éstos tienen para desarrollar su labor como debería ser para cumplir con las expectativas que hemos puesto en sus resultados".

Por todo ello, IU espera que el alcalde convoque la Mesa de los Fosfoyesos y que lo haga "de manera inmediata".