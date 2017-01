IU pide al Consistorio que impulse la rehabilitación del edificio de Correos

La iniciativa se aprobó por unanimidad en los plenos municipales de marzo de 2010, así como en junio y julio de 2012. Con la esperanza de que sea este equipo de gobierno local el que aplique lo suscrito, IU volverá a reclamar en la sesión plenaria de mañana que se rehabilite y catalogue (para garantizar su protección) el antiguo edificio de Correos, situado en la Avenida de la Ría de Huelva, justo enfrente del Mercado del Carmen.

Según explicó ayer el portavoz del grupo municipal, Pedro Jiménez, se trata de que el Ayuntamiento inste al Ministerio de Fomento, propietario de la infraestructura, a suscribir un convenio con el objetivo de proceder a la rehabilitación y adaptación del edificio para usos postales y dotacionales. Bajo su punto de vista, lo idóneo es que este inmueble vuelva a albergar las oficinas postales de Correos, así como dotaciones públicas para la zona de Pescadería, de las que carece este barrio, y que también pueda acoger oficinas administrativas ministeriales o del propio Ayuntamiento.

Respecto a la retirada de los buzones en forma de cabezas de leones, realizadas en bronce, que estaban instalados en la fachada de este edificio y que se produjo el pasado mes de diciembre, IU reclamará en esta misma moción que el Ayuntamiento de la capital se dirija a Correos para asegurarse de que los buzones de la fachada fueron retirados por la propia Correos.

Además, IU pide que se compruebe si estas piezas, fundidas en las instalaciones de la Rio Tinto Company a principios del siglo pasado, se conservan para que sean colocadas nuevamente en el futuro, una vez se hay rehabilitado este edificio.

Jiménez señaló que "queremos que este edificio singular no corra la misma suerte que muchos otros del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Huelva que permanecen abandonados, cerrados y deteriorándose a diario, haciendo que contenga dependencias públicas y de Correos".

Según destacó del portavoz, las mociones presentadas hasta ahora fueron aprobadas cuando gobernaba el PP en el Ayuntamiento de Huelva, por lo que se vuelven a presentar ahora para que el actual equipo de gobierno del PSOE se disponga a realizar lo que todavía no se ha hecho para conservar y rehabilitar el edificio de Correos. En aquellas ocasiones previas, aunque los populares apoyaron la iniciativa, el Ayuntamiento no iba a mover ficha para quedarse con la titularidad del inmueble. Defendía su conservación y protección como seña de identidad de la ciudad, pero no contempló transacciones en unos momentos complicados para las arcas municipales, tal y como indicaron en su momento desde la Gerencia Municipal de Urbanismo.