El IAM asiste a 13 niñas víctimas de la violencia machista este año

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Huelva cuenta con un programa específico de Atención Psicológica a Mujeres Adolescentes Menores de Edad, todas ellas víctimas de la violencia machista. En lo que va de año son 13 las niñas asistidas, básicamente con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, según los datos facilitados a este diario por la Junta de Andalucía, si bien la propia coordinadora del IAM, Eva Salazar, ya indicó el lunes que se han tenido que hacer varias excepciones con niñas todavía más jóvenes. La cifra de menores atendidas asciende a 96 en toda la comunidad autónoma.

Este programa asistencial también tiene en cuenta a los padres de las víctimas, puesto que son ellos los que tienen que autorizar a sus hijas para que puedan formar parte de él. Su implicación en el proceso de "desintoxicación" de la menor de su agresor es fundamental, como ya evidenció Salazar.

En cuanto a este programa específico, la responsable del IAM en Huelva aseguró que en "un porcentaje muy elevado los jóvenes no detectan la violencia como tal, ya que no distinguen entre ésta y el amor romántico, con el que se endulza todo y no se dan cuenta de que se va aislando a la víctima".

Para desarrollar el programa, los centros provinciales del IAM y el Teléfono de la Mujer (900 200 999) llevan los casos detectados en mujeres menores a un equipo especializado de psicólogos, que además de atender a la víctima, previa autorización de sus tutores, y a su familia, deriva a la misma a la red de atención -sanitaria, social, jurídica o policial- que se requiera.

Una vez está con el equipo de terapeutas, la víctima recibe una sesión inicial de presentación y sesiones de terapia individual en las que se abordan todos los aspectos relacionados con la violencia de género y sus manifestaciones, desde las más tempranas hasta las más severas.

Tras dichas consultas individuales, y en función del perfil de las menores atendidas, el programa desarrolla sesiones terapéuticas grupales donde se refuerzan los contenidos aprendidos y se genera una red de apoyo informal para las menores. Los padres también asisten a grupos terapéuticos de progenitores, donde mejoran la comprensión del problema y comparten estrategias y buenas prácticas para apoyar a sus hijas.