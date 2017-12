Huelva reclama su sitio ante el déficit de espacios patrimoniales

En un momento en el que cobra fuerza la petición de que la Isla Saltés sea Conjunto Arqueológico y propiedad de la Junta (así se ha aprobado por unanimidad en los plenos del Parlamento andaluz y del Ayuntamiento de Huelva), en el que la ciudad aspira a recuperar el edificio del Banco de España para su puesta en marcha como Museo Arqueológico y en el que está en primera línea la polémica sobre el estado y la falta de espacio expositivo del Museo de Huelva, otras ciudades andaluzas son noticia en materia cultural por la apertura de instituciones patrimoniales de primer orden.

Jaén, por ejemplo, acaba de inaugurar su Museo Íbero, con una inversión de casi 26 millones por parte de la Administración autonómica, que es la titular del espacio. Y Córdoba y Málaga, por su parte, soplan las velas del primer año de vida del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en el que la Junta ha invertido cerca de 30 millones, y del Museo de la Aduana, en el que el Gobierno ha inyectado 40. La colaboración por parte del Gobierno y la Junta y un gran esfuerzo inversión hicieron posible que el 12 de diciembre del pasado año abriera sus puertas este último museo, con 18.402 metros cuadrados construidos (es la infraestructura estatal de este tipo de mayor tamaño de Andalucía), en un espacio estratégico y que da respuesta a las necesidades expositivas.

Dicen que para construir futuro hay que mirar al pasado. Del mismo modo, es recurrente aquello de que una ciudad que no mira a su historia está perdida. Pero, toda vez que la sociedad onubense reclama para el patrimonio el lugar que se merece, ¿son conscientes las administraciones públicas de su valor?

En Andalucía, la Consejería de Cultura gestiona las competencias sobre los museos, colecciones museográficas, conjuntos culturales y enclaves, tal y como se explica en la web de la Consejería. En concreto, la Administración autonómica gestiona en la comunidad 19 museos (16 son propiedad del Estado, mientras que son de la Junta el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el Íbero de Jaén), según los datos aportados por la administración.

En cuanto a los conjuntos arqueológicos o monumentales, en el listado de la Junta consta que la comuniad cuenta con ocho.

De estas 27 instituciones patrimoniales, entre museos y conjuntos, Huelva es la única provincia andaluza que dispone solamente de una, cuando la media es de tres. Es el Museo de Huelva. Si nos centramos en las infraestructuras museísticas, sólo Cádiz está en la misma situación y Málaga tiene dos, al igual que Almería y Córdoba, si se tiene en cuenta que, además del Museo de Málaga, la Junta forma parte del consorcio del Museo Picasso. No obstante, aunque la Junta no lo incluya en el listado de museos gestionados por esta administración, Córdoba cuenta con tres infraestructuras de este tipo si se le añade el C3A. Por su parte, Granada, Jaén y Sevilla tienen cuatro museos.

Huelva es también la única provincia andaluza que no tiene un conjunto arqueológico o monumental, mientras que en el resto de las provincias existe al menos una institución de este tipo salvo en Sevilla, que cuenta con dos. Si finalmente la Junta declara a la Isla Saltés Conjunto Arqueológico, Huelva dejará de estar a la cola en lo que se refiere a instituciones patrimoniales de este tipo.

Este déficit que hay en Huelva desde el traspaso de competencias es criticado por el Círculo Patrimonial de Podemos, que recuerda que, aún estando cerrado, la provincia perdió el Museo Entnográfico de Aracena, al que solo faltaba dotarlo de personal. Pero sus colecciones pasaron al de Sevilla, siendo hoy día parte fundamental de las colecciones de ese museo.

En cuanto al Museo de Huelva, ya no es que el edificio no disponga de espacio sufiente -concentrar 5.000 años de historia en 305 metros cuadrados es imposible- para exponer y almacenar sus fondos, sino que tiene unas "notables carencias de personal y presupuestaria, sin ni siquiera disponer de un restaurador en su plantilla" para gestionar una excepcional colección, algunos de cuyos fondos son de titularidad estatal, si bien desde 1984 todos los fondos que han ingresado en el mismo son de titularidad autonómica.

Entre la Junta y el Gobierno precisamente, el Museo constituye en estos momentos un frente abierto. Así, cuando hace unas semanas se produjo el cierre de la infraestructura por un desprendimiento, la Junta no informó al Gobierno a pesar de ser la titular del inmueble, que no se reforma desde su apertura, en 1973 (la gestión está transferida a la comunidad desde 1994). La Administración autonómica acusó al Gobierno de no invertir en las infraestructuras culturales de la comunidad, mientras que desde la Subdelegación pidieron a la Junta lealtad institucional.

Ante la falta de un espacio expositivo adecuado, la Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO) inició en 2012 una movilización para que la antigua sede del Banco de España, en la Plaza de las Monjas, sea el Museo Arqueológico de Huelva Tartessos. El colectivo sostiene que la adaptación y reutilización de antiguas sedes del Banco de España como espacios museísticos es una constante. Así, hay experiencias previas como las del Museo de Arqueología Salvador Vilaseca en Reus, el de Cabra, la Casa das Artes de Vigo, el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, o el Museo de Arqueología de Cantabria, en Santander

Se trataría de trasladar la sección del arqueología de la Alameda Sundheim al Banco de España tras la adaptación del edificio. Esa movilización ha acabado por calar en la sociedad, tal y como prueban la iniciativa ciudadana, la declaración institucional y las numerosas mociones aprobadas en plenos del Ayuntamiento.

Mientras el nuevo proyecto de rehabilitación del edificio (ya existía otro redactado pero para albergar un centro cultural) es una incógnita, la Junta ha anunciado que licitará a comienzos del próximo año las obras de rehabilitación del edificio pero sostiene que es el Gobierno el que debe valorar la posibilidad de llevar el patrimonio arqueológico hasta este espacio. Sin embargo, desde la Subdelegación mantienen que la Junta debe trasladar al Ministerio una petición sobre la instalación del Arqueológico en el inmueble de la Plaza de las Monjas, así como que debe permitir a los técnicos del Ministerio visitar las instalaciones para elaborar un informe sobre el traslado de las piezas. El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, tratará de mediar, para lo que se reunirá con el secretario de Estado de Cultura tras la Navidad en Madrid.

A la espera de que Huelva vea satisfecha su demanda de contar con espacios expositivos en los que puedan ver la luz miles de piezas apiñadas en cajas, para los primeros meses del próximo año está prevista la licitación de la primera fase de las obras de restauración del antiguo Palacio de los Páez de Castillejo, sede primitiva del Museo Arqueológico de Córdoba, a cargo del Ministerio. Este edificio renacentista, de gran interés artístico e histórico, está cerrado por su delicado estado de conservación. Así, sus fondos están en la ampliación que se inauguró en 2010 tras una larga obra.

Pendiente de la tercera fase de la reordenación y ampliación sigue el Museo de Cádiz, en la plaza de Mina. Pero en su larga espera, la ciudad gaditana encontró en 2013 una oportunidad única para dar aún más prestigio al complejo museístico con la cesión de la Casa Pinillos por parte de su propietaria Carmen Pinillos, como legado tras su fallecimiento. Los populares del Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, han anunciado el compromiso del Gobierno para, "muy pronto" remodelar el Arqueológico de Sevilla, instalado en un edificio neorrenacentista diseñado por el arquitecto sevillano Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929.

¿Superará el Museo de Huelva, como hizo en 2006 el Museo de Almería, su larga y accidentada historia? Porque el periplo del espacio museístico almeriense acabó bien, toda vez que hace once años se inauguró el nuevo edificio, una obra promovida por el Gobierno y que ha obtenido premios nacionales e internacionales.