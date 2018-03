Huelva es la provincia andaluza donde más crece el número de jóvenes 'ni-nis'

La provincia de Huelva cuenta en estos momentos con 20.500 jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Jóvenes caracterizados con el concepto de ni-nis en contraposición de los sí-sí, adolescentes que sí que estudian y sí trabajan. Con estos datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al cuarto trimestre de 2017, Huelva se encuentra como la provincia andaluza que más crece en el número de jóvenes ni-nis con respecto al mismo periodo de tiempo de 2016. Huelva ha pasado de 19.600 jóvenes que ni estudian ni trabajan a los 20.500 al cierre de 2017, o lo que es lo mismo, un 4,59% más. A Huelva le sigue Almería con un crecimiento del 4,11%. Ambas provincias son las únicas en Andalucía que han sumado jóvenes con estas características en vez de restar.

El aumento con respecto al último trimestre del año 2015 es de un 5%. Y aun así la cifra de 20.500 que se contabilizaron en 2017 es el tercer mejor dato de los últimos 13 años en la provincia. Muy lejos de los 30.900 en 2012 en plena crisis, que fue la cúspide de cinco años consecutivos de subida en cuanto a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban.

En el cuarto trimestre del año pasado se contabilizaron 79.300 estudiantes jóvenes

Hay diferentes perfiles de las personas que no realizan actualmente ninguna actividad laboral ni estudio alguno. Y es que están los que a pesar de intentar entrar en el mercado laboral todavía no han encontrado una puerta abierta que les permita trabajar (el paro juvenil es uno de los colectivos más castigados junto con las personas mayores de 45 años y las mujeres), y además no disponen de dinero para costearse más estudios y formación para engrosar el currículo. El ámbito es complejo por lo que cada perfil tiene una historia detrás que argumente su situación en cuanto al mercado profesional y educativo.

También existe un lado intermedio. Jóvenes que se encuentran activos en alguno de los dos campos. O que cursan estudios ya sean reglados o no, o que se encuentran ocupados con algún contrato laboral. En el primer sector, en la provincia de Huelva se contabilizaron en el último trimestre del año pasado un total de 79.300 jóvenes entre 16 y 29 años que cursan estudios. Son datos del INE y que muestran el peor dato desde el año 2005 cuando se contabilizaron 104.200 jóvenes. Esta última cifra fue la cúspide de un continuo descenso con el paso de los años, tanto que ha caído un 23,9% en doce ejercicios.

En el otro extremo de la cuerda se sitúan los jóvenes que están inmersos en los dos campos, los llamados sí-sí. Jóvenes entre 16 y 29 años que estudian y trabajan. Eso sí, las cifras son minoritarias. Según el Instituto Nacional de Estadística en Huelva hay actualmente menos de 5.000 jóvenes que están activos tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Un dato que se repite en seis de los últimos 13 años. Y es que además, las mayores cifras de jóvenes sí-sí se concentran hasta el año 2010, teniendo como mejor dato el cifrado en 2007 con 8.700 jóvenes sí-sí.

Al tomar como referencia el número de ni-nis y comparándolo con los sí-sí puede llevar a conclusiones alarmantes, sobre todo en vistas al futuro de los jóvenes onubenses. Huelva no es la única provincia de la región andaluza que en el último trimestre del ejercicio pasado no llega a los 5.000 sí-sí, y es que solo superan la barrera de esa cifra Cádiz, Málaga y Sevilla.