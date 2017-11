Huelva se quedará sin taxis por una protesta contra los vehículos de alquiler privados

El próximo miércoles desde las 6:00 y durante 24 horas completas, Huelva se quedará sin servicio de taxis. El sector tiene previsto sumarse a las movilizaciones de todo el país por el incremento en las licencias concedidas a las plataformas de alquiler de vehículos privados (las más conocidas son Uber y Cabify), a las que han concedido más oportunidades "sin respetar el ratio pactado en la ley", según reconoció a Huelva Información el presidente de Taxi Huelva, José Luis Moreno. Éste reconoció que "a pesar de que este tipo de vehículos todavía no ha llegado a Huelva, la preocupación está sobre la mesa".

Por el momento se han sumado a la convocatoria de huelga para todo el territorio nacional, que está convocada desde primera hora del miércoles hasta las 6:00 del próximo jueves, cuando se pondrá fin a la protesta. Según Moreno, "Huelva se quedará sin este servicio público ese día estando en activo como servicios mínimos un 25% de cada compañía existente, lo que significa unos 50 vehículos en la calle, ya que la totalidad de taxis en Huelva llega a los 256 en toda la ciudad". Además el mismo miércoles, la totalidad de taxistas de la capital onubenese tiene previsto realizar una concentración en el Recinto Colombino de 11:00 a 15:00, así como diversos actos reivindicativos en los que se pide "la comprensión a todos los ciudadanos".

Moreno quiso aclarar que "aunque todavía en Huelva no se ha detectado la presencia de alguna de estas plataformas de alquiler, sin duda porque la ausencia de aeropuerto en la ciudad hace que las necesidades de transporte no sean tan grandes como las de otra ciudad que sí lo tenga, estamos absolutamente convencidos de que si se sigue abriendo el mercado y concediendo licencias sin respetar el ratio de 1 a 30 que está recogido en la legislación, terminará por afectarnos de una manera directa, por lo que nos sentimos, no sólo solidarizados, sino implicados en buscar una salida a ese problema". Para Moreno, se trata de "continuar las movilizaciones que hemos llevado a cabo en otras ocasiones, con paros de 4 horas, pero en esta ocasión de un día entero de duración".

Lo que solicita el sector del taxi es una regulación más "justa, que pida a esos coches de gama alta que son los que se utilizan en las plataformas de alquileres, los mismos requisitos que nos piden a nosotros a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, ya que entonces estamos ante una clarísima situación de desigualdad. Parece que quien quiera puede coger un vehículo y hacer labores de transporte de personas sin la regulación que a nosotros se nos exige; eso sencillamente no es justo". Moreno quiso recordar que "por ejemplo, para que sirva de dato, en el impuesto de autónomos que pagamos todos los trabajadores del sector de taxi en todo el país, ingresamos todos los meses a las arcas del Estado más de 20 millones de euros".