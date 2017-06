Huelva tendrá hoy el primer aviso por calor del presente año

La provincia se prepara a vivir lo que sin duda será la primera ola de calor de 2017 y eso que aún no ha dado comienzo el verano de manera oficial. Tal es así que la Agencia estatal de Meteorología (Aemet) activa para hoy por vez primera en el presente año, un aviso por altas temperaturas. Será aviso amarillo e incluirá al Andévalo y al Condado onubenses. El aviso se extenderá de 14:00 a 19:00 donde se podrán alcanzar máximas de 38 ºC o más.

El resto de la provincia estará en verde, es decir, sin riesgo por altas temperaturas lo que no significa que no hará calor que se repartirá con generosidad por toda la geografía onubense. De este modo, se prevé una máxima en la capital, de 37 ºC. Esto solo será el principio de una semana muy dura para quienes no les gustan las altas temperaturas ya que la evolución realizada por la Aemet habla de una tendencia creciente que el viernes y sábado tendrán su punto culminante con unas máximas de 39 ºC en ambos días. Respecto a las temperaturas nocturnas se mantendrán, durante la semana, estables entre 21 ºC y 22 ºC.

Teniendo como referencia un punto que hoy estará en riesgo amarillo, Valverde del Camino, en la localidad andevaleña se llegará este lunes a 38 ºC. Curiosamente en su caso, el martes y miércoles experimentará un cierto respiro pues las máximas se quedarán en 32 ºC y 33 ºC respectivamente. A partir del jueves habrá un fuerte incremento que tendrá su momento culminante el sábado cuando se llegará a 41 ºC.

Ayer, una jornada en la que no se declaró aviso por calor en ninguna zona, el calor no obstante se hizo sentir. Según los datos ofrecidos por Aemet, la máxima provincial la alcanzó El Cerro de Andévalo con 38,4 ºC seguido muy de cerca por Valverde con 38,2 ºC. Con algo menos, Tharsis con 37 ºC seguida muy de cerca por la localidad serrana de Alájar con 36 ºC. La capital se quedó en 35,3 ºC. Algo inferiores fueron los valores en la Costa ya que en Ayamonte llegaron a los 32,5 ºC y El Arenosillo se quedó en 30,5 ºC.

Otro aspecto que habrá que tener muy en cuenta durante toda esta semana es el de la radiación ultravioleta que mañana estará a un nivel 10 lo que se traduce en un nivel muy alto. Esto significa que los consejos que la Aemet da son los siguientes: evitar salir durante las horas centrales del día, buscar la sombra y hacer uso imprescindible de camisa, crema de protección solar y sombrero.

Otros puntos de Andalucía también se encontrarán hoy en alerta por altas temperaturas. En aviso amarillo hay zonas de las provincias de Sevilla, Jaén y Granada. Lo peor estará preferentemente en la provincia cordobesa donde buena parte de ella estarás en aviso naranja.