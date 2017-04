Huelva se perfila como la mejor capital gastronómica de España

"Esto no ha hecho más que empezar, Huelva se ha ganado su espacio en el mapa gastronómico". Así lo manifestó ayer el director de la Capital Española de la Gastronomía, Pedro Palacios, que calificó con un "excelente" el primer trimestre de la capitalidad onubense. El presidente de la marca, Mariano Palacín, apuntó que "Huelva es una locomotora que no la para nadie". Palacín destacó el carácter innovador de las actividades programadas y no dudó en afirmar que "Huelva será la mejor capitalidad gastronómica" desde la puesta en marcha, hace ya cinco años, de esta iniciativa, promovida por las federaciones españolas de Hostelería (Fehr) y de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet).

El Salón de Chimeneas de la Casa Colón acogió ayer la reunión del Comité Consultivo de la Capitalidad, en el que se realizó un balance del primer trimestre y se presentó un avance de la programación del segundo. La primera teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior, Elena Tobar, subrayó que "se ha iniciado un camino que es imparable", cuyo objetivo es "atraer más riqueza a través del turismo, incrementando el número de visitantes". Tobar resaltó la implicación de los agentes sociales y empresariales, sin los cuales no sería posible un proyecto de esta envergadura.

Desde el pasado 18 de enero se han realizado cincuenta y cinco acciones

Desde el pasado 18 de enero, día que se tomó posesión oficial de la capitalidad, se han llevado a cabo cincuenta y cinco acciones, gran parte de las cuales han estado dirigidas a la promoción exterior de Huelva, con presencia en ferias internacionales como la de Londres, Berlín y Amsterdam. "Huelva está situada en el mapa con una imagen muy positiva, una imagen que ilusiona para seguir trabajando en el futuro".

Tobar señaló que se han incrementado un 20% las consultas en los puntos de información turística municipal. "Personas de fuera que han manifestado su intención de visitar próximamente la ciudad". Según la primera teniente de alcalde de Cultura y Turismo, "por primera vez se ha abierto el camino de la promoción de Huelva en mayúsculas", en el cual la gastronomía es el vehículo para conocer la diversa oferta onubense "y atraer riqueza".

Durante estos primeros meses en la Oficina Técnica se recibieron sesenta propuestas de actividades, de las cuales se han llevado a la práctica veinticuatro.

El director de la Capital Española de la Gastronomía resaltó "el tiempo récord" en la creación del Comité Consultivo y de la Oficina Técnica, a lo que añadió que se organizará un equipo Guinness. Palacios comentó que las principales propuestas de actividades presentadas en la candidatura se han ejecutado e incluso algunas acciones previstas para otros trimestres se han anticipado, como es el caso del cupón conmemorativo y del sello.

Se trata de una oferta "variada y transversal dirigida a diversos sectores con una atención preferente a la formación", indicó el director de la Capital Española de la Gastronomía.

Durante estos meses Huelva ha sido escenario de un concurso internacional de vinos y espirituosos, de la presentación del nuevo número de la revista del Club Oro de la Mesa Andaluza, que concedió al Ayuntamiento de la capital onubense su Insignia de Oro; de unas jornadas de alta gastronomía en miniatura, de una clase magistral de Ferrán Adriá, de exhibiciones gastronómicas en directo y de las cenas temáticas MostOrange y Convivium Romano, a las que acudieron más de 150 personas.

Tobar explicó que hubo una gran participación por parte de la ciudadanía en cada una de las actividades, "lo que ayuda a seguir promocionando la ciudad como una ciudad viva, que merece ser visitada".

La primera teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior manifestó que la apuesta del Ayuntamiento en materia de turismo "está muy clara". Insistió en que "hemos iniciado un camino que hasta ahora no se ha recorrido, la apuesta es decidida". No obstante, Tobar mostró su indignación ante la falta de apoyo del Gobierno central en el área de las infraestructuras. La mejora de las comunicaciones contribuiría a incrementar el número de turistas.