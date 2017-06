"Huelva parece el patito feo de Andalucía, la Justicia no se merece estas instalaciones"

-desde su perspectiva, ¿cuál es el estado de salud de la Justicia en Huelva?

-Está muy mal. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho todo el mundo. En una de las últimas inspecciones que hizo el anterior fiscal superior lo dijo: "El estado de las sedes es indigno". Y es que lo es. Hay despachos que no son despachos, no se puede atender a la gente. Hay salas de vistas aquí donde no se cabe. Tenemos un compañero ahora haciendo las prácticas, Pablo Belda, que va en silla de ruedas y está haciendo las prácticas por la buena voluntad de la gente. Porque los auxilios judiciales lo ayudan a subir, porque no hay rampas... La gente viene aquí y se pierde por el edificio. La Justicia no se merece estas instalaciones. Ni los que trabajamos aquí ni la gente que viene. Aquí hay muebles de cuando se inauguró el edificio, en 1974. Cuando nosotros pedimos medios no pedimos cosas extravagantes y creo que estamos diciendo que lo pedimos para trabajar más, mejor, más rápido y más eficazmente. Y estoy dispuesto a justificar que ese medio ha mejorado mi trabajo. No estoy pidiendo nada excepcional.

-Esta semana han sufrido, además, un apagón en el Palacio de Justicia.

-La instalación eléctrica de este edificio debe ser de chiste, porque cada vez que se hace una reforma se hace un apaño. Estás trabajando y cada dos segundos le das a guardar. Por si acaso. Y eso no debería ser así.

-¿Están igual en el resto de Andalucía?

-No. Creo que éste es de los peores sitios. Vas a otras ciudades y, aunque ninguno está perfecto, Málaga y Almería tienen su Ciudad de la Justicia, en Córdoba la van a inaugurar ahora. Es que aquí, para esto y para muchas otras cosas, Huelva parece el patito feo.

-Llevamos años escuchando hablar de la Ciudad de la Justicia de Huelva, pero parece una quimera.

-Aquí no vemos la dificultad insalvable de que se pudiese hacer. Creo que hay terrenos próximos al centro, y aquí tenemos dos edificios en propiedad. No veo la dificultad insalvable para que, por lo menos, no haya ya un proyecto.

-Y la dispersión de sedes también marea al ciudadano.

-Es incómoda. Huelva es pequeñita y tenemos cuatro sedes. Al que tiene que ir de un sitio para otro, como abogados y procuradores, se les hace muy incómodo.