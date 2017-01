La Huelva casi invisible

Hace un rato que el termómetro dejó atrás los diez grados y la humedad reclama su sitio en unos huesos que la sienten como cuchillos. Lo dice quien está bien abrigado y con la idea, desde el momento que puso un pie en la calle, de volver a casa y calefacción por medio, volver a recuperarse de un relente que cae a plomo. Ni la alegría de estos días deja un atisbo de esperanza. Son las diez de la noche, apenas a unos pasos de la catedral de Huelva. Frente a la sede de la Cruz Roja, el Equipo de Intervención Social, empiezan el mismo trabajo que les lleva a dejar su comodidad por una imagen más perturbadora. Empieza el recorrido por una ciudad que casi nadie quiere ver, pero que está enfrente de nosotros a diario. Son las de aquellos que nada tienen y, peor aún, que han perdido cualquier esperanza de volver a tener nada. Duermen en el suelo, buscan clientes, se escapan de un mono que les hace pasar de la sonrisa a la ira, olvidan sus penas con alcohol de cartón e intentan buscar en un sueño complicado de encontrar en noches como esta, una salida a algo que no buscaron. Chaquetones de color rojo apenas les dan para repartir unos panes y bollos cedidos de las sobras de una panadería, lo que da un par de termos de café caliente y, esta noche, unos polares con los que asustar al frío. El resto no está en sus manos.

La primera parada es la zona de Las Metas. Mijail -no es su verdadero nombre como ninguno de los demás- lleva en Huelva "ocho o nueve años". Lo dice como si ni tan siquiera se acordara y parece que es verdad. Pelo negro y mirada perdida, tanto como su esperanza. Le preguntan por su hijo y asegura con un español que cuesta imaginar cómo le alcanza para manejarse entre acentos cerrados, que está "durmido". Es de Rumanía y convive en una casa con otras tres familias más. Se lleva atún con pan para alegrarle la noche y bebe un Cola Cao caliente como si le fuera le vida en ello. Mira el bolígrafo como si fuera la primera vez que lo ve y apenas acierta a escribir la inicial de su nombre. Le acompañan hasta la puerta de una vivienda que tuvo mejores días y que iban a derribar para construir la estación del AVE que al final fue a parar a otro lugar y que jamás imaginó que iba a convertirse en un albergue de okupas procedentes de medio mundo. La cerradura de la puerta pasó a mejor vida y por el agujero que quedó y que ahora es para una cadena que les protegen de aquellos que incluso roban la miseria, se cuela un frío nada halagador. Antes era de un compatriota anciano que se dedicaba a reparar bicicletas y que ejercía de patriarca entre muchos niños; uno solo sería demasiado viviendo en ese lugar. Faltan mujeres que parece que han tenido éxito en la búsqueda de clientes que, incluso en noches así, parece que no faltan. A los ángeles del chaquetón rojo les resulta curioso como "viviendo como viven, algunos tienen la boca llena de dientes de oro; debe ser una cosa cultural, pero la verdad es que es preferible pulirlo y vivir un poco mejor, ¿no?". O nadie quiere sacar las manos de los bolsillo, o todos están de acuerdo.

La siguiente parada es el Torrejón. Manuel, José, Juan, aquello se llena de habituales, a quienes conocen por su nombre y sus andanzas. La voz de algunos y su aliento les delata que no hace demasiado buscaron en el alcohol un consuelo no hallado; entre la tiritona y la intoxicación es complicado entenderle. De nuevo las iniciales ocupan un registro que "antes tenía un par de páginas y ahora vamos por tres y algo". La visita tiene algo de reunión de amigos, de aquellos que se ven una vez cada poco tiempo y les preguntan pos sus andanzas. "Café o Cola Cao? Los dos". Alterna uno y otro. Llega un rumano. Es la primera vez que le ven y está contento. Poco español, pero acertado; educado y con una sonrisa. Le explican sus días de visita y aunque promete volver, parece alguien que lleva el país en su mochila. Le entregan un polar con la advertencia necesaria de "no lo vayas a vender". A tenor de cómo les devolvió la mirada, no lo hará.

En la marquesina de la parada del autobús, siguen mostrando su vida. Huerto Paco parece un lugar de tantos, no especialmente degradado, pero lo suficiente para que la chatarra quite el hambre a más de uno. "Tengo mujer y tres hijos, todos menores"; "tengo 54 años con un 42% de minusvalía y la Seguridad Social pasa de mí"; "¿te has dado cuenta que firmo como el Rey Emérito?"; "tengo una pensión de 150 euros y no hay manera de vivir con eso". A la penúltima de "dame un jersey de otro color", la respuesta levantó las carcajadas que rompieron la noche: "A ver si te crees que esto es el Zara".

En este rincón de Huelva se citan tíos y sobrinos, compañeros de una noche que no tiene piedad alguna contra quien osa apoderarse de un terreno que es suyo. Llegan los intentos por ir más allá de lo que se encuentra en el fondo de un vaso de plástico que se vacía rápido. El café suelta la lengua a quien hasta hace poco costaba identificar el idioma en el que hablaba. "He estado trabajando toda la vida de limpiabotas y ahora mira dónde me encuentro". Hay dignidad hasta para recibir esa ayuda. "Yo ya he comido ... aunque dame un cacho de pan para luego". Nadie quiere reconocer lo que le hace falta. Llega José, el último rezagado que se apunta al café para dejar de frotarse las manos. "¿Cómo estás amigo? ¿Está la cosa mala eh?" Corifeos de los de siempre, apenas respondidos con una leve inclinación de cabeza. Hoy José no tiene ganas de hablar; se bebe el café y se marcha, tal vez molesto porque hay alguien a quien ha visto antes y no le gusta su presencia.

Apenas tienen nada salvo su historia, una de tantas, como la de cualquiera, aunque su final es más trágico. ¿Cómo han llegado aquí? Es la pregunta eterna que sobrevuela la noche y que al final de la misma, de muchas entradas y salidas de la Citröen cargada con la única alegría que recibirán todos ellos este día, sigue dando vueltas en la cabeza y sobre la conciencia. La única certeza es que podíamos haber sido nosotros; la desesperación siempre acecha y nadie puede decir que la dio el esquinazo.

Barrio de La Orden. Ayuntamiento de Huelva. Asociación de Vecinos los Desniveles. Es un edificio de usos múltiples, de los que vale para todo. También para albergar -nunca mejor dicho- a Javier. Es un puro lamento. "Que no bebo, ni me drogo y mira cómo estoy" dice estirando los finales de cada una de sus frases que suena como un soniquete de catedral. El cartel del Sorteo del Oro que se ilumina a su lado, parece una broma macabra. Dicen que pertenece a un conocido clan de la Huelva más oscura y que le echó la familia de casa por casar a su hermana de 14 años varias veces para sacar dinero. ¿Habremos oído bien? El silencio trae una contestación que estás convencido de que no te dejará dormir tranquilo. Ni esa noche ni cada vez que te acuerdes. Él lo lleva peor, al menos por las lágrimas que derrama antes de llegar a su hogar de cartones que poco pueden hacer esta noche para dejar fuera el frío y la pena.

La calle Gonzalo de Berceo es el particular territorio comanche de la capital onubense, donde los edificios no quieren intrusos. A la vera de la iglesia de Santa Teresa de Jesús, un cajero sirve de dormitorio provisional a alguien. Es una de las escenas que nos reconcilian con la humanidad. Un vecino, apenas minutos antes de que el equipo llegara a atenderle, le bajó comida de su casa y una conversación más caliente todavía con la que depositar un hilo de esperanza en una sociedad que huye porque quiere de esas imágenes incómodas a pesar de que las ve todos los días. Tan habitual como la escena de una pareja que trata de alejar el frío con arrumacos y a quienes se les corta el rollo con el despliegue.

Al poco vuelve la cara más sucia de unas personas que, aún con la vista puesta en los demás, se han enfrentado a una lluvia de piedras, patadas en la puerta de la furgoneta o insultos. Tienen que tener cuidado porque el despertar del sueño de la calle, suele significar que vienen a robarte y lo primero que sale a relucir es una navaja o un cuchillo. Cuentan la historia de uno de ellos a quienes fueron a reconfortar del mono que llevaba encima y que les respondió con un cabezazo en la frente: "La noche siguiente me pidió disculpas, pero la herida la tenía. Me enseñó a no tener confianza en nadie, porque es muy peligroso".

Vuelva al inicio. La plaza de la catedral es el terreno de un portugués. Rastas, anillos y unos "brotes psicóticos" considerables. "Ni salgáis, ni le digáis nada, porque como tenga el día es peligroso". Un cafezinho es suficiente, aunque el frío del suelo donde se ha sentado hace prever que no será suficiente. "Un día que lo vi descalzo le di mis calcetines". Duerme en un higueral y vive de lo que la gente tira al suelo, de las colillas a medio fumar. "Obrigado" es lo único que dice. Tiene la mirada perdida. A nadie parece importarle, porque "ni la sanidad, ni el psiquiatra quieren tener nada que ver con él. Por supuesto, no toma ninguna medicación". No suene a reproche, sólo es lo que ocurre.

El parking de La Monjas tiene una entrada nada secreta por Méndez Núñez. Todo el mundo la conoce, también por ser el improvisado cobijo a numerosos indigentes. Una voz retumba por el callejón que la devuelve sin respuesta. Sólo el eco. "Es la primera vez que pasa. Algo habrá ocurrido" y eso es lo peor de todo, imaginárselo.

A unos metros de allí, un cajero alfombrado de cartones que les separa del mármol helado cobija a Paco y Rosa. ¿Cómo has acabado aquí? "Pues aquí he acabado y ahora donde dios me lleve". Pide "un completo" porque "tengo hambre, mucha". La visita es breve. "Tiene un mono tremendo y hay que tener cuidado, así que vámonos". Se quedan atrás sus muecas de sueño, sus jerseys que les sirven de improvisada manta al lado de una pequeña mochila, de niña pequeña con la imagen de una sonriente máquina del tren. "Suelen estar por esta zona, pero también estamos muchos días sin verles". Es el abismo de quienes quieren ser invisibles, que no les molesten.

La plaza de los Alcázares es otro de los lugares concurridos. "Espera un poco que termine el canuto". Tampoco es por interrumpir. Un colchón que vivió mejores días escupe una de las imágenes de la noche. Barbas llenas de canas, los pelos del mismo color, recuerdos de sobredosis de algo complicado de imaginar y unas manos que imploran ayuda.

Jesús va a cumplir 65 años en febrero. Dice que viene "de Castilla y León" pero suena tan a tierra campera que es imposible de disimular. "Entonces me jubilaré y podré encontrar un pisillo en Huelva con el que salir de aquí". Habla con tal convicción que uno está a punto de creerle. "Me gusta estar aquí, porque es una ciudad tranquila, es barata y no tiene playa". Responde ante el gesto de asombro: "Es que no me gusta la gente que va a la playa". Hace un análisis de la situación que le hacen candidato a alguna tertulia televisiva. "Es que el berberecho ese de presidente del Gobierno, ya sabes, el Rajoy, nos tiene como nos tiene a todos así. Quiero quedarme aquí, así que a ver cómo se porta con la pensión. Lo que sí tengo claro es que no vuelvo a Castilla. Hace un frío de narices y están a bajo cero". A los seis que marca el termómetro, les hace frente con un jersey que la mayoría no nos abrigaría ni en primavera.

Una parada en un café ayuda a calmar la ansiedad que produce hacer frente a situaciones así. Saludos como clientes habituales y un momento para encarar lo que queda de noche, que todavía queda por delante, a pesar de que lo visto ya asusta.

Dejan atrás un centro comercial para entrever las primeras hogueras que intentan dejar atrás al frío. El Odiel dicta sentencia y la humedad pone la pena. En el primer fuego dos nigerianas de labios imposibles y voces en grito. No piden nada, casi lo exigen, al menos eso parece. Ni tan siquiera se cortan por la presencia de los voluntarios y un coche que pasa, probablemente camino de casa, se ve perseguido por una lluvia de besos lanzados al aire reclamando una detención que no se produce. Mala suerte esta noche. Desde allí se ve la segunda. Aquí hay más variedad y a las dos nigerianas, se les suman dos rumanas. Naomi -no es su nombre pero les encantan los de las estrellas inalcanzables- es guapa. "¿Qué hace aquí?" La pregunta incómoda de toda la noche. El mismo silencio que refleja una incomprensión absoluta. Dicen que algunas noches le acompaña alguien que se dice padrastro. Les retiran el pasaporte para impedir que huyan, aunque probablemente no sabrían dónde ir. "¿Porqué hace esto?" Es la segunda cuestión que queda pendiente de contestar. Podría pasar como dependienta en una tienda de lujo o secretaria de alta dirección de una gran empresa. Tiene la sonrisa lista para disimular cuando unos tacones de vértigo y la humedad que cubre hasta el último centímetro de la acera, amenazan con comprometer un equilibrio más que inestable.

Es la visión más triste de la noche y eso que ha habido varias. Diecinueve años tirados al borde de una carretera de Huelva lejos, muy lejos de donde nació y nunca volverá. Se turnará con otras compatriotas una vez que las autoridades reclamen unos papeles que no tienen. Empezará en otra ciudad donde le pasará lo mismo. Aterra pensar qué será de una vida que lleva a cuestas una carga más grande que la de cualquiera de nosotros seamos capaces de cargar en todo lo vivido y lo que nos queda por delante.

Vuelta a la base. El garaje recibe a aquellos que dedican su tiempo y ganas a que quienes no tienen nada, al menos se acuesten encima de un cartón con la sensación que alguien, durante un tiempo, les importa lo que les pase. No son despojos de la vida porque es ésta la que les dejó a un lado. Están delante nuestro, en las aceras donde paseamos a diario, junto a las tiendas donde compramos o en los cajeros automáticos donde conseguimos algo para seguir adelante. Ellos no pueden hacerlo. Lo más terrible de la noche, es pensar que un desamor, un desahucio por un despido pudiera habernos arrojado a cualquiera de nosotros al mismo lado donde se encuentran ellos.