Huelva también se indigna por 'La Manada'

Fue una concentración espontánea, convocada por redes sociales en la que los eslóganes y las pancartas importaban más bien poco. Mujeres de todas las edades respondieron a la llamada. Se mezclaban una sensación de indignación y hartazgo. Buena parte de los estudiantes que se concentraba en la plaza de la Merced en la celebración de la Universidad, quisieron acompañar a los concentrados en la plaza de la Constitución, nuevamente epicentro de las protestas onubenses en este caso, llena de rabia.

Fueron cientos quienes quisieron a expresar su rechazo a la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco miembros de la Manada por abusos sexuales y no por violación y expresar su apoyo a la víctima. La concentración comenzó a las 20:00. Los asistentes llevaban carteles y pancartas y han coreado lemas como El patriarcado controla los juzgados, No es un caso aislado se llama patriarcado, Si tocan a una nos tocan a todas o Ninguna agresión sin respuesta. En los carteles podían leerse, entre otros textos, No es abuso, es violación o Basta ya.

Con posterioridad y pese a que no estaba previsto, buena parte de las congregadas frente al Ayuntamiento de Huelva, se dirigieron en manifestación hasta las inmediaciones de la Audiencia Provincial, lo que originó un corte de tráfico, que se prolongó durante varios minutos. A lo largo de todo el camino, los mismos eslóganes hacían gala de una indignación, así como un recuerdo de la víctima de los hechos ayer juzgados. No estas sola y Yo sí te creo volvieron a ser, como sucedió en otras ciudades de toda la geografía nacional, el lema que resume toda la rabia que las mujeres de Huelva mostraron ayer en una convocatoria que pretendió mostrar a partes iguales, la indignación e incredulidad al condenar como abusos sexuales los hechos acaecidos en los Sanfermines de 2016 y que han concluido con condenas de 9 años para los acusados.