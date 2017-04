"A Huelva le falta que todas las administraciones crean en ella"

Es mujer de calle y llega a la entrevista tras un acto del partido. Busca un hueco en la agenda que le acompaña día a día y una vez comienza, no tiene prisa. Silencia el móvil y desde el primer momento se muestra cercana, natural y con un trato exquisito a las siglas que defiende, porque cree y "siente" el proyecto. Tanto, como defiende a su tierra, de la que está convencida que "despegará" cuando "el PP gobierne en Andalucía".

-El congreso provincial del PP ya tiene fecha y también candidato. ¿Cuál va a ser el punto fuerte?

-Los onubenses, hay otros que sólo hablan de su posición en el partido y nosotros llevamos años gestionando para dar soluciones a los problemas de la gente. El partido saldrá de este congreso aún más reforzado si cabe y unido en torno a Manuel Andrés.

-¿Repetirá equipo?

-Hasta el día del congreso no se sabrá nada de su equipo. Pero de lo que no tengo duda es de que Manuel Andrés va a revalidad. Aún tiene tiempo para pensar su equipo.

-¿Manuel Andrés es el mejor candidato para Huelva?

-El mejor líder del PP de Huelva es Manuel Andrés. Lo reúne todo. Humildad, trabajo, capacidad de diálogo, gestión, además de resultados. Es como un militante de base más. Eso es muy importante. Cuando te ganas el liderazgo de tu equipo puede ser o por miedo o por respeto. Yo he visto a una gran lideresa en el PSOE andaluz y he visto que se ha ganado el liderazgo por miedo. Juanma Moreno y Manuel Andrés se lo han ganado dentro de su partido por respeto.

-Hay quienes le vieron a usted como líder.

-(Sonríe) Manuel Adrés es el mejor, insisto.

-Hace casi dos semanas que conocemos los Presupuestos Generales del Estado y Huelva no sale muy bien parada...

-Bueno, eso es la visión que quieren hacer ver algunos, pero las grandes obras están en marcha gracias al Gobierno de España y están presupuestadas y siguen adelante. La estación, la presa de Alcolea, la variante de Trigueros, la rotonda de Valverde, los accesos al chare, que por cierto aunque le corresponden a la Junta el Gobierno los asume para dar servicio a la comarca. Son unos grandes presupuestos que consolidan las grandes obras puestas en marcha por el Gobierno de España. Y además, son unos presupuestos para seis meses y eso no se puede olvidar.

-Pero aún así, las partidas importantes son mínimas.

-Los presupuestos son una realidad y no hablamos de unas cuentas que están en un papel. Otros partidos salen en tromba para criticar y llevan 15 años, en el caso de la Junta, sin inaugurar una gran obra. La única gran obra del Gobierno se hizo con Aznar, que fue la autovía.

-También hubo grandes titulares en los que se anunciaba que el AVE iba a estar ya hace muchos años... O en los que se defendía el CEUS como esencial para el futuro de Huelva.

-El CEUS tiene que llegar de fondos europeos. Es un proyecto importantísimo y el propio Gobierno se comprometió. Puso 10 millones y la Junta nada. Vendió el titular y ya está. Susana Díaz es papá Estado. Si no está más avanzado es porque la Junta nunca cumplió. Hay un compromiso de solicitar de nuevo los fondos. Hay algunos que se limitan a una mera crítica y a insultar y otros trabajamos.

-Habla de grandes obras, pero el desdoble de la N-435 no está, sí la variante, pero no el tramo definitivo.

-Los presupuestos son plurianuales, se recogen varios años y de forma progresiva se presupuesta el resto. Y se contempla.

-Pero de poco sirve esa progresión si de un año para otro se pierden 49,5 millones en el camino como ha pasado con la Alta Velocidad.

-Ha habido una reestructuración general en cuanto a las vías ferroviarias de España, pero la realidad es que el tren debe llegar a algún lado, la estación está ahí y hay una ejecución del 50% y una partida para su finalización. Son solo seis meses y los presupuestos son plurianuales... O vendes realidades o vendes titulares. El PSOE vende titulares y el PP, realidades. Sólo en inversión, la Junta no ha invertido un solo euro.

-La sensación generalizada es que Huelva siempre está a la cola.

-Tenemos todo, pero somos la gran desconocida y tenemos que estar muy orgullosos. En talento capacidad y esfuerzo de los onubense nadie lo puede rebatir porque la mayor capacidad de los onubenses es su gente y mira que hay capital natural, pero nadie puede rebatir eso. En cuanto a inversiones, las grandes inversiones están.

-¿Qué le falta a Huelva para que despegue de una vez y pase de potencialidades a realidades?

-A Huelva le falta que todas las administraciones crean en ella. Si todas tiran del carro a la vez, Huelva despega.

-Son muchos años escuchando lo bueno que tiene, pero siempre se queda en eso.

-Se necesita que todas tiren del carro a la vez. Todas las administraciones. Sólo vienen grandes inversiones del Gobierno de España cuando ha gobernado el Partido Popular. No puede ser... Se han tardado diez años en hacer el Plan de la Corona Norte... Huelva despegará cuando gobierne el PP en Andalucía.

-Pero habrá errores por ambas partes, ¿no?

-Sí, pero una tiene que tomar la iniciativa y ejemplo de la otra, y yo creo que la de aquí debe tomar ejemplo de la de arriba.

-A veces parece que sólo hay problemas fuera, pero en casa también hay tensiones tras el congreso regional como en Sevilla o Granada.

-No creo que haya tensiones, pero lo que siempre hace la dirección regional es que haya consenso. Si en alguna provincia hay dos listas, no pasa nada. Lo importante es hablar de proyectos y no de personas. Nosotros respetamos la democracia. Intentamos que haya consenso entre las partes y si hay dos candidaturas no pasa nada.

-¿Y cuando hay lecturas diferentes a la hora de aplicar una misma norma, como pasa con las incompatibilidades de cargos que recogen los Estatutos?

-Los Estatutos de los partidos los aprueban los afiliados y todos participan en las enmiendas. Esa es una decisión de la dirección nacional. Los dos secretarios de Estado [José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya] son dos grandes secretarios de Estado y estamos muy orgullosos de ellos y el partido de España los elige para dos grandes carteras. La decisión de las incompatibilidades es del partido a nivel nacional.

-¿Y no se pueden hacer excepciones, más aún cuando ambos han mostrado su interés por seguir como presidentes?

-Cuando se aprueban los estatutos hay que respetarlos y a los organismos que los han aprobado. Ellos son grandes gestores y lo que nos corresponde es aceptar la decisión de órganos nacionales.

-Hay quien piensa que ha sido una decisión arbitraria.

-Pero yo pienso que quien ha decidido esto lo ha hecho en consecuencia. Esto se ha aplicado a más compañeros en España.

-Tenemos el caso en Huelva. Usted dejó la Alcaldía, pero Carmelo Romero, no.

-Yo dejé la Alcaldía, me dio pena porque es algo que pares, pero tomé la decisión convencida de que lo tenía que hacer y no me arrepiento. Dejo un equipo maravilloso, con un gran alcalde y desde la posición que yo tengo sigo ayudando mucho a Valverde. Yo tomé la decisión, pero cada cosa llega en su momento; cada cosa en la política llega en su momento.

-Pero si es incompatible lo es para todos, ¿no?

-No me resulta ningún agravio y supongo que con el tiempo se deberá tomar una decisión u otra, pero ahora mismo estamos en otra fase, en fase de congreso.

-De momento, se deja entonces.

-Es una decisión que se debe tomar en su momento y no soy yo quien debe hacerlo.

-Pero usted está en la cúpula del partido.

-Pero las cosas, en su tiempo.

-Si el PP llega a gobernar Andalucía, ¿cuál sería su primer paso?

-Tenemos una prioridad, que es centrarnos en el empleo. Ejecutar los presupuestos, hacer las reformas necesarias, y junto al empleo va la bonificación del impuesto de sucesiones. Eso sería lo primero. Hay que gestionar de cara a la gente. En un despacho no se hace nada. Llevamos dos años y medio sin gestión. Mientras ella cose el PSOE, Andalucía se va descosiendo.

-¿Están dispuestos a pactar con quienes ahora mantienen al PSOE?

-Siempre hemos estado abiertos a un pacto. Cuando ganó Susana Díaz, también. Ofrecimos diálogo y mano tendida y ofrecimos documentos de cosas que entendíamos que eran importantes. El desprecio al adversario es muy mal síntoma, muy poco democrático. Puedo no tener la misma opinión que el PSOE y de hecho la tengo, y puedo discrepar y lo hago, pero nunca pierdo el respeto al adversario.

-Se intentó poner fin a la crisis interna del PP en la capital con el cambio de portavoz, pero parece que siguen los problemas y hay poca oposición .

-Es verdad que el portavoz que estaba antes ya no está. Ángel se ha ido al ministerio y eso es bueno para Huelva porque desde allí trabaja para Huelva, como Fátima Báñez, que es la mejor ministra de Empleo. Yo veo al equipo municipal trabajar. Habrá gente que piense que no hace oposición, pero yo los veo trabajar.

-Me refiero a oposición de estar en los temas del día a día .

-A veces una oposición no es dar golpe sobre la mesa al adversario, sino estar en la calle, escuchar a la gente y llevar iniciativas que interesen a los ciudadanos al pleno. Esa es la labor.

-¿No llama la atención que unos concejales repartan su asignación y otros no?

-Cuando un grupo tiene su asignación, el grupo decide y en esas cuestiones no voy a entrar. Tiene que tener autonomía para unas cosas y para otras.

-Bueno, como en una familia. Los padres entran cuando ven que hace falta...

-El padre no tiene que entrar ahora porque están haciendo el trabajo. Hacemos el trabajo constructivo para el destructivo ya están otros. Hay que mirar siempre al futuro.

-¿Para construir el futuro se mira ya a un nuevo candidato?

-No ha llegado el momento. Esto tiene sus tiempos. Tras el congreso llegará el momento. Habrá que buscar a un candidato, vale, pero no el mejor candidato para el partido, sino que tenemos que buscar el mejor candidato para solucionar los problemas de los vecinos, en Huelva y en los municipio que toque. Si lo importante no es mejorar la vida de la gente, lo demás deja de tener sentido.

-¿Cree que sigue habiendo falta de liderazgo?

-El grupo trabaja bien. Sí es verdad que eso no se vincula al candidato. El candidato puede ser del grupo o puede ser otra persona ajena a él. Cuando llegue ese momento, se tomarán las decisiones.

-¿Qué cualidades debe tener un buen líder?

-Humildad, saber escuchar, capacidad de diálogo, siempre en la calle, siempre, siempre... y reconocer los errores, y si hay que reconocerlos públicamente, pues públicamente. No pasa nada.